Washington Times Оригинал

WT: «настоящий цирк» — Путин наблюдает за импичментом со «злорадством» и готовится им воспользоваться

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Владимир Путин воспринимает скандал с импичментом Дональда Трампа как «цирк», однако рассчитывает воспользоваться им, чтобы посеять раздор между двумя главными партиями США, а также рассорить Вашингтон с Украиной, пишет The Washington Times. Как заявили в интервью изданию представители американского разведсообщества, господин Путин желает сделать из Украины «фарш для американской политической мясорубки», чтобы лишить Киев американской поддержки, а заодно и усилить враждебность внутри американского общества.
WT: «настоящий цирк» — Путин наблюдает за импичментом со «злорадством» и готовится им воспользоваться
Reuters

Российский президент Владимир Путин «эксплуатирует» политические разногласия внутри США по поводу процесса импичмента американского лидера  Дональда Трампа, стремясь благодаря этому расколу рассорить Вашингтон с Украиной — «богатой энергоресурсами бывшей советской республикой, контроль над которой уже давно пытается получить Москва», пишет The Washington Times со ссылкой на представителей американских властей и разведывательных структур. Как подчёркивается в материале издания, американское разведывательное сообщество особенно беспокоит то обстоятельство, что устоявшийся было политический консенсус между двумя главными партиями страны по украинскому вопросу, требовавший от Вашингтона поддерживать Киев как «союзника в деле сдерживания российской агрессии», из-за скандала с импичментом был «разрушен».

Как сообщил WT источник, имеющий связи в разведсообществе США, Кремль намерен воспользоваться расколом между республиканцами и демократами по вопросу Украины, России и прошлых президентских выборов в ходе уже развернувшейся в Америке предвыборной кампании. «Российская разведка готовится снова попытаться посеять политическую вражду вокруг предстоящих выборов, и они определённо будут эксплуатировать замешательство в США по поводу Украины. Они будут делать то же самое, что сделали во время прошлых выборов — попытаются подтолкнуть людей по обе стороны баррикад по этому вопросу к конфликту друг с другом, задействуют ботов для манипулирования нашими социальными сетями и искажат доступную для американцев информацию об Украине», — цитирует издание своего собеседника.

Господин Путин публично «выразил злорадство» по поводу того, что Украина оказалась в центре нового масштабного политического скандала, заявив в прошлом месяце: «Слава богу, нас теперь уже никто не обвиняет, что мы вмешиваемся в выборы в Соединённых Штатах, теперь Украину обвиняют». «У меня нет никаких сомнений в том, что Владимир Путин наблюдает за цирком, который творится сейчас в палате представителей, с улыбкой», — прокомментировал ситуацию в интервью WT представитель штата Вирджиния в палате и член её юридического комитета, республиканец Бен Кляйн.

По мнению обозревателя The Washington Times, внутриполитический конфликт из-за импичмента не только отвлекает внимание господина Трампа во время иностранных командировок, как уже случилось на этой неделе в ходе саммита лидеров стран НАТО в Лондоне, но и оказывает негативное воздействие на имидж Вашингтона за рубежом.
 
«Жаркие споры по политическим поводам во время выборов и между ними стали визитной карточкой американской демократии и подают пример менее свободным обществам, — заявил бывший сотрудник Национальной секретной службы ЦРУ США Стивен Слик. — Но неуёмные тирады конгрессменов в ходе слушаний по поводу импичмента вредят авторитету нашей страны на глобальной арене и создают возможности для проведения иностранными спецслужбами операций по распространению своего влияния». По мысли Слика, у российской разведки теперь есть и возможность, и средства для того, чтобы «сеять раздор и углублять уже существующие в нашем обществе расколы».
 
«Россия видит здесь для себя удобную возможность, и она воспользуется ей во время выборов 2020 года, — подтвердил в беседе с корреспондентом WT бывший офицер Национальной секретной службы ЦРУ США и экс-руководитель московского бюро управления Дэниел Хоффман. — Они воспользуются ей по двум причинам: во-первых, это очень спорная тема в отношениях между республиканцами и демократами, а во-вторых, этот вопрос Москва может использовать для того, чтобы поссорить Украину и США».
 
Как полагает Хоффманн, цель Кремля — устранить межпартийный консенсус о том, что Вашингтону необходимо поддерживать на Украине демократию и экономический рост и предоставлять стране военную помощь, и для этого Россия попытается «сделать из Украины фарш для американской политической мясорубки». «Если вы — американский избиратель, то следите за тем, что читаете об Украине, — также призвал собеседник WT. — Ведь перед вами может быть попытка российского бота дискредитировать Украину или преувеличить ту враждебность, которая существует между главными партиями внутри США по украинскому вопросу».
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