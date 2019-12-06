WT: «настоящий цирк» — Путин наблюдает за импичментом со «злорадством» и готовится им воспользоваться
Российский президент Владимир Путин «эксплуатирует» политические разногласия внутри США по поводу процесса импичмента американского лидера Дональда Трампа, стремясь благодаря этому расколу рассорить Вашингтон с Украиной — «богатой энергоресурсами бывшей советской республикой, контроль над которой уже давно пытается получить Москва», пишет The Washington Times со ссылкой на представителей американских властей и разведывательных структур. Как подчёркивается в материале издания, американское разведывательное сообщество особенно беспокоит то обстоятельство, что устоявшийся было политический консенсус между двумя главными партиями страны по украинскому вопросу, требовавший от Вашингтона поддерживать Киев как «союзника в деле сдерживания российской агрессии», из-за скандала с импичментом был «разрушен».
Как сообщил WT источник, имеющий связи в разведсообществе США, Кремль намерен воспользоваться расколом между республиканцами и демократами по вопросу Украины, России и прошлых президентских выборов в ходе уже развернувшейся в Америке предвыборной кампании. «Российская разведка готовится снова попытаться посеять политическую вражду вокруг предстоящих выборов, и они определённо будут эксплуатировать замешательство в США по поводу Украины. Они будут делать то же самое, что сделали во время прошлых выборов — попытаются подтолкнуть людей по обе стороны баррикад по этому вопросу к конфликту друг с другом, задействуют ботов для манипулирования нашими социальными сетями и искажат доступную для американцев информацию об Украине», — цитирует издание своего собеседника.
Господин Путин публично «выразил злорадство» по поводу того, что Украина оказалась в центре нового масштабного политического скандала, заявив в прошлом месяце: «Слава богу, нас теперь уже никто не обвиняет, что мы вмешиваемся в выборы в Соединённых Штатах, теперь Украину обвиняют». «У меня нет никаких сомнений в том, что Владимир Путин наблюдает за цирком, который творится сейчас в палате представителей, с улыбкой», — прокомментировал ситуацию в интервью WT представитель штата Вирджиния в палате и член её юридического комитета, республиканец Бен Кляйн.
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