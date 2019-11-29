«Это мечта Путина»: экс-сотрудница Белого дома прокомментировала импичмент

Цель Кремля — стравить американцев друг с другом, поэтому нынешняя процедура импичмента в США на руку России, рассуждает бывший заместитель советника президента по национальной безопасности Кэтлин Макфарланд в интервью Fox News Radio. По её словам, Путин хочет, чтобы за распад Советского Союза Америка расплатилась крахом своей демократии.

Импичмент и связанный с ним политический раскол в США — это то, чего хочет Россия, утверждает в интервью Fox News Radio бывший заместитель советника президента по национальной безопасности Кэтлин Троя Макфарланд. «Это мечта Путина — чтобы в Америке все дрались друг с другом», — заявляет она.



«Это их цель — стравить нас друг с другом. Необязательно избрать того или другого, главное — заставить нас драться друг с другом, чтобы страна не справлялась со своими задачами, чтобы мы начали сомневаться в наших выборах и начали терять веру в наши собственные институты, — рассуждает бывшая сотрудница администрации Трампа. — В этом весь Путин. Он сейчас хочет расплаты. Холодная война закончилась, потому что рухнула советская экономика. Советский Союз рухнул. Он (Путин. — ИноТВ) хочет обрушить американскую демократию».



По словам Макфарланд, позиция демократов, добивающихся отстранения Трампа от власти, «слабая», а сама процедура является «пустой тратой времени».



Макфарланд сетует, что весь «кислород» в Вашингтоне последние два года поглощало расследование Мюллера, а также всё новые и новые придирки к Дональду Трампу. В результате конгрессу оказалось некогда заниматься «делами страны».



Вспоминая свою работу в Белом доме в 2017 году, Макфарланд рассуждает о противостоянии вашингтонского истеблишмента, противящегося переменам, и Дональда Трампа, представляющего интересы большинства американцев. Сама она настроена оптимистично: по её мнению, конечным итогом этого конфликта станет «возрождение» Америки но основе новых идей.