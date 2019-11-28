Fox: импичмент сделал Трампа только сильнее

Надежды демократов не сбылись — импичмент не только не навредил Трампу, но даже повысил его рейтинг среди традиционно поддерживающих Демпартию афроамериканцев, сообщает Fox News. Как подчёркивает ведущий канала Такер Карлсон, если президенту удастся получить хотя бы часть тех голосов, которые ему сулят последние опросы, у него будут все шансы на переизбрание.

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Нынешний праздничный сезон обещал стать для Демократической партии донельзя радостным — они три года фантазировали о том, чтобы объявить Дональду Трампу импичмент, грезя мрачными видениями о суде, приговоре и о вертолёте, который в последний раз взлетает с лужайки Белого дома под бурные аплодисменты вашингтонского пула журналистов: «оранжевый здоровяк» ушёл навсегда, его отправили в ссылку в Мар-а-Лаго, а левые снова у власти, а в стране вновь наведён порядок. Всё было бы так, будто выборов 2016 года и не было, будто это был лишь кошмарный сон… Вот какой подарок надеялись получить демократы на Рождество в этом году.

Но к сожалению для них, Санта в этот раз опоздал, и лошадку им в этом году не подарят — им достанется скелет, который достанут из шкафа. Вместо того чтобы уничтожить Трампа, импичмент, похоже, сделал его только сильнее — ну, всё, как было с Годзиллой. Оказывается, когда демократы дефилируют перед камерами и требуют, чтобы президент дал денег Украине, а потом заявляют: «Молчать, вопросы не задавать», предвыборная стратегия из такого получается не слишком эффективная. В результате высказываться за импичмент стало меньше людей даже в костяке демократического электората.

Вот только последний пример: согласно опросу Emerson, результаты которого были опубликованы на прошлой неделе, среди избирателей-афроамериканцев импичмент на данный момент поддерживают лишь 37%, тогда как 38% — выступают против него, а ещё 25% затруднились ответить; это, кстати, само по себе важно.

Между тем, согласно тому же опросу среди белых избирателей — причём не среди белых сторонников Демпартии, а среди всех белых избирателей — импичмент поддерживают 44%. Вы только вдумайтесь — это означает, что афроамериканцы, оставаясь самыми преданными сторонниками демократов, в целом настроены по отношению к импичменту более скептически. Иными словами, в Демократической партии импичмента требуют лишь белые либералы, а остальные — уже не так активно.

Это интересно и неожиданно, и лидеров демократов от этого корчит: они обещали своим избирателям импичмент, и пресса им говорила, что он наверняка произойдёт — а от таких заявлений отказаться непросто, — но, забегая вперёд, можно сказать, что следующей ночью это может сильнейшим образом ударить по партии.

Новые опросы Rasmussen and Emerson показали, что рейтинг президента растёт. Если Трамп получит хотя бы половину от голосов, которые ему сулят эти опросы от избирателей-афроамериканцев, он сможет победить на выборах и переизбраться.

Это очень взолновало обозревателя CNN Ану Наварро. Увидев тот опрос, она оставила в Twitter вот такое сообщение: «Шансов на то, что это правильные данные, ноль. Ноль шансов. Опрос, должно быть, проводили среди Бена Карсона, Канье Уэста, того шерифа в шляпе и тех двух дам в лосинах, увешанных фальшивыми драгоценностями».

Иными словами, реагирует она почти так же, как реагировала её партия в 2016 году, — продолжает болтать языком и делать вид, что ничего не произошло.

Дата выхода в эфир 27 ноября 2019 года.