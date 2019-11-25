Обозреватель Washington Post призывает наказать республиканцев, распространяющих «российскую пропаганду»

Заседающие в конгрессе США республиканцы должны быть призваны к ответу за нарушение присяги, поскольку они не только не поддерживают импичмент Дональда Трампа, но и распространяют «российскую пропаганду», пишет обозреватель The Washington Post Дженнифер Рубин. Причём, по мнению автора, они «намеренно содействуют России в её пропагандистской операции».
Республиканцы в конгрессе США нарушают присягу, которую они давали, вступая в свою должность, поскольку они не поддерживают импичмент президента США Дональда Трампа, который, возможно, совершил более серьёзные, «особо тяжкие преступления, правонарушения» и подкупы, чем все его предшественники, вместе взятые, утверждает обозреватель The Washington Post Дженнифер Рубин.
Американский лидер был неверен своей стране — не только когда поддерживал Россию в её «войне против Украины», но и когда занимался распространением пропаганды. И республиканцы виноваты в этом в той же самой мере.
Фиона Хилл, уважаемый знаток России и бывший сотрудник Белого дома, выступила недавно с жёсткой критикой в отношении самых ярых защитников Трампа в конгрессе США. Она, в частности, заявила, что такие законодатели повторяют «вымышленную версию событий», которую, скорее всего, создали российские спецслужбы.
Однако это никак не повлияло на республиканцев, сетует автор.
«Они не простаки и не пешки Fox News. Они намеренно содействуют России в её пропагандистской операции», — убеждена Рубин.
Сотрудники американской разведки недавно сообщили сенаторам и их помощникам о том, что Москва в течение года вела кампанию, нацеленную на то, чтобы подставить Украину и выставить её ответственной за российские хакерские атаки 2016 года.
«Если у республиканцев в конгрессе есть доказательства того, что наше разведсообщество ошибается, тогда им следует представить эти самые доказательства. В противном случае, они должны быть призваны к ответу за намеренное содействие враждебной иностранной державе», — уверена Рубин.
По её мнению, республиканцы должны нести полную ответственность за то, что используют лживые утверждения, которые Трамп использует для своей защиты и которые играют на руку России. Американский президент должен быть привлечён к ответу за свою неспособность защитить национальную безопасность США в силу его восприимчивости к российской пропаганде.
«Республиканцы, по-видимому, не утратили силу разума и поэтому должны быть изобличены и лишены своих постов путём голосования за распространение однозначной пропаганды от враждебной державы. Что касается Трампа, существует много оснований для его импичмента, но есть и одно очень серьёзное, и давайте не будем о нём забывать: президент интеллектуально не способен признать реальность. Он не может выполнять обязанности главнокомандующего», — подытоживает свою статью для The Washington Post Дженнифер Рубин.
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