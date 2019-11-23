New York Post: «Пусть меня судят» — Трамп не боится отстранения и бросает вызов демократам
Американский президент Дональд Трамп в эфире передачи Fox & Friends канала Fox News заявил, что демократы не смогут добиться его отстранения, поскольку они, «выставив себя дураками» в ходе публичных слушаний в рамках процесса импичмента, всё же не смогли найти «абсолютно никаких убедительных доказательств» его причатности к преступным действиям, пишет американская New York Post.
«Мне кажется, что очень сложно кому-то объявить импичмент, если абсолютно ничего не имеешь на руках», — подчеркнул Трамп, добавив, что если палата представителей (нижняя палата конгресса США. — ИноТВ) всё же проголосует за импичмент, он будет готов предстать перед сенатом (верхняя палата. — ИноТВ), большинство в котором принадлежит республиканцам.
«Пусть меня судят», — сказал американский президент, отметив, что в ходе судебного процесса хотел бы заслушать показания «разоблачителя», заявления которого привели к запуску процесса импичмента. Личность разоблачителя держится в тайне, однако Трамп в своём интервью заявил, что знает, кто этот человек, отмечается в материале New York Post.
Трамп также обсудил с журналистами Fox News предстоящую публикацию доклада инспектора минюста США Майкла Горовица, который в настоящий момент ведёт расследование с целью установить, соблюдало ли ФБР требования Закона о негласном наблюдении в целях внешней разведки (Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA) во время президентских выборов 2016 года. Как напоминает обозреватель New York Post, тогда в ходе предвыборной кампании ФБР получило в соответствии с этим законом ордер на слежку за сотрудником избирательного штаба Трампа Картером Пэйджем; президент и его сторонники считают такой шаг бюро подозрительным и заявляют, что администрация Обамы, по сути, дала силовым структурам возможность «шпионить» за соратниками Трампа.
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