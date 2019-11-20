Fox: слушания по импичменту больше похожи на анекдот — но СМИ уверовали в то, что это важно

Слушания в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа на деле оказались пустой тратой времени, больше похожей на встречу в отделе кадров, считает ведущий Fox News Грег Гатфелд. По его мнению, заседание в конгрессе больше похоже на типичную сцену в офисе, над которой можно лишь посмеяться, — однако американские СМИ обманывают сами себя, считая, что слушания имеют какое-то большое значение.
Какая невероятная пустая трата времени для всех тех, кто это смотрел! Это не слушания; это встреча в отделе кадров (смех). Похоже, да? Любой, кто бывал по обе стороны баррикад — вы либо стояли во главе проекта, либо вы играли роль нового босса, — понимает, что происходит. Работает это следующим образом: вы стоите во главе отдела, к вам приходит новый босс. Он должен начать вести дела по-новому, оставить на работе свой отпечаток. Твой главный приоритет — не заниматься очковтирательством; обе стороны тянут одеяло на себя, но босс всегда побеждает.
Но вот отличные новости: главное то, что уходящие люди часто остаются. Надзиратель исчезает, но эта схватка необходима, чтобы доказать жизнеспособность существующей структуры. Ведь так? Они говорят: нам нужно, чтобы это получила Украина, а Трамп говорит: «Ну не знаю». Поэтому происходит столкновение сторон.
Это не импичмент — это типичная сцена в офисе. Вся ирония заключается в том, что люди, которые этим зарабатывают себе на жизнь, приходят сюда, чтобы посмеяться. СМИ думают, что это важно, потому что они никогда не бывали в такой рабочей ситуации. Они никогда ничем не управляли, они никогда не были на месте нового босса (стучит по столу)! Поэтому они вбили себе в голову, что это нечто важное, в то время как подобное происходит каждый божий день в любом бизнесе. Это же просто чёртов анекдот! Прошу прощения.
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