CBS News: Пелоси предложила Трампу рассказать следствию по импичменту «всю правду»

При желании американский президент может выступить перед законодателями, чтобы рассказать правду о событиях, связанных с «украинским скандалом». Об этом в интервью CBS News заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. При этом она обвинила Трампа в том, что он поступает хуже Ричарда Никсона, который покинул свой пост, не дожидаясь голосования по импичменту.

В интервью CBS News спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси опровергла утверждения республиканцев, что у президента Трампа нет шанса на справедливый процесс в расследовании импичмента. По её словам, глава Белого дома имеет возможность изложить собственную версию подоплёки «украинского скандала», если у него есть такое желание.

«Президент может предстать перед комитетом и высказаться, рассказать всю правду, которую хочет, если он захочет, — заявила Пелоси. — У него есть все возможности представить своё дело».

По признанию спикера, ей очень грустно оттого, что Трамп поступил «хуже», чем президент Ричард Никсон. По крайней мере, последний «достаточно заботился о стране», чтобы понять, что он больше не может исполнять свои обязанности, и ушёл в отставку до того, как конгресс проголосовал за его импичмент, подчеркнула Пелоси.

Комитеты палаты представителей провели несколько закрытых слушаний по расследованию импичмента и начали первое открытое, в основе которого телефонный звонок между Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским. Во время этих переговоров глава Белого дома просил Киев открыть дело в отношении своего политического соперника Джо Байдена, напоминает CBS News.

Поводом для начала парламентского расследования стала жалоба на этот телефонный звонок от работника американских спецслужб. Трамп и республиканцы считают, что президент имеет право на очную ставку с осведомителем. Но Пелоси пообещала, что не позволит главе государства «запугать разоблачителя».

Она также не исключила, что на открытом слушании могут появиться новые свидетели, и добавила, что не знает, насколько может растянуться этот процесс. «Всё зависит от комитета», — отметила Пелоси.