Fox News: импичмент — «порнография» для ненавистников Трампа

Зрители CNN и MSNBC не настолько глупы, чтобы действительно верить, что основанием для импичмента служит реальное преступление Дональда Трампа, заявляет бывший аналитик ЦРУ Бак Секстон в эфире Fox News. По мнению телеведущего Такера Карлсона, СМИ лишь «массажируют эрогенные зоны» своей аудитории, рассказывая о возможном отстранении Трампа от власти.

Сегодня с нами Бак Секстон — ведущий The Buck Sexton Show. Что вы думаете на этот счёт? Наверное, это мой любимый твит из всех, что публиковались в интернете! Как пишет Bloomberg News, проблема в том, что Трамп и его приспешники пытались «силой отобрать у дипломатов контроль над политикой»!



БАК СЕКСТОН, бывший аналитик ЦРУ: По-моему, это свидетельство того, о чём мы и так всегда знали: это не попытка установить факты и даже не поиск доказательств, на самом деле это навязывание своей интерпретации событий. И, слушая эту интерпретацию, все вспоминают, что Демократическая партия, конечно же, готова на всё ради импичмента этого президента, ради избавления от Трампа.



Эта интерпретация, согласно которой, его преступление, его неблаговидный поступок… Если дело настолько серьёзное, Такер, они бы не меняли преступление каждую неделю. Теперь они говорят: «взятка», «вымогательство». Некоторое время, в самом начале, это было «нарушение закона о финансировании избирательных кампаний».



Почему не каннибализм? Почему бы не обвинить его в том, что он кого-нибудь съел?



БАК СЕКСТОН: Это просто нелепо. Но я считаю, что здесь есть более общая проблема: СМИ в своей массе приучили свою аудиторию ожидать «момента Уотергейта».



Да.



БАК СЕКСТОН: И они не собираются от этого отступать. И я на самом деле считаю, что многие зрители… Я, наверное, более высокого мнения о зрителях CNN и MSNBC, чем многие консерваторы. И я думаю, что они достаточно умны, чтобы знать, что это на самом деле обман. Что, когда Нэнси Пелоси говорит: «Это мрачный день», — и она чуть не плачет, потому что её партия возглавляет импичмент президента на абсурдном основании, (зрители знают. — ИноТВ) что это всё театральные эффекты. Но, поскольку цель всего этого — прищучить Трампа, их всё устраивает.



Но ведь это своего рода порнография. Чем занимаются эти каналы? Массажируют эрогенные зоны своей аудитории. Думаю, вы совершенно правы: никто не думает, что всё по-настоящему. Они не глупы. Я когда-то работал на этих каналах, я знаю их зрителей, они не глупы. Но они настолько ненавидят Трампа, что хотят слышать, что он очень плохой человек и, возможно, скоро его не будет. И они такие: «О!» — им это нравится! Но в основе своей это ложь.



БАК СЕКСТОН: Да, и когда у вас больше нет журналистской чести, которую можно было бы защищать, у вас большая свобода действий. Думаю, всё теперь будет только усугубляться. Сам тот факт, что столь многие говорят: «Нам должны быть совсем неинтересны никакие подробности о разоблачителе, кто он и откуда он взялся», — но вместе с этим нахваливают этого парня или прослеживают его семейную историю до битвы при Банкер-Хилле*, при этом ведут себя так, будто слышат флейты и маршевую поступь людей с флагами на заднем плане… Это совершенно нелепо! Но считается, что это важно.



Кстати, одно правило, один урок, который можно извлечь из всей этой истории, таков: каждый раз, когда СМИ говорят вам, что какое-то должностное лицо выше критики, простые зрители должны быть настроены очень скептично. Будь то Мюллер, Вайсман, Коми или Бреннан. Список можно продолжать. Все они были лучшими из лучших, умнейшими людьми, каких мы только видели… А потом они приходят на телевидение и говорят всякий бред, бегут заключать контракты с CNN, MSNBC и другими каналами. Мы видим, что они крайне ангажированы политически, как мы всегда знали.



Именно!



БАК СЕКСТОН: Но после этого начинается новый сюжет. Это нелепо!



Любой журналист, который говорит вам, что вы должны верить политику, не журналист, а партийный активист. Знаете, у меня есть твёрдые политические убеждения, и я никогда в жизни не верил и не поверю никакому политику. С чего бы? Они лжецы!



БАК СЕКСТОН: Нет никакого скептицизма! Когда такой человек, как Адам Шифф… Неужели кто-то и вправду верит, что он не знает, кто разоблачитель? А все журналисты: «О, если он так говорит, значит, точно не знает!» Это нелепо!



Дата выхода в эфир 14 ноября 2019 года.



* Одно из крупных сражений времён Войны за независимость США (прим. ИноТВ).