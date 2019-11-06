NBC: постпред США при ЕС вспомнил об «услуге за услугу» в отношениях с Киевом

Американский дипломат Гордон Сонланд изменил свои показания, признав, что военная помощь Украине была напрямую увязана с началом расследования в отношении Байденов, передаёт NBC. При этом, по словам Сонланда, сам Дональд Трамп говорил, что не хочет услуги за услугу, а хочет, чтобы Владимир Зеленский просто «поступил правильно».

Сегодня посол США в Евросоюзе Гордон Сонланд, существенно изменив свои показания, заявляет, что в вопросе военной помощи Украине действительно предполагалась услуга за услугу.



Изначально Сонланд утверждал, что ни о чём таком ему не известно. Но на этой неделе бывший спонсор избирательной кампании Трампа добавил к своим показаниям письменное заявление на трёх страницах, в котором говорится, что его память «освежилась», после того как другие свидетели дали показания, противоречащие его собственным.



Сонланд утверждает, что помнит, как спустя почти шесть недель после того июльского телефонного разговора президента Трампа с украинским лидером говорил высокопоставленному украинскому чиновнику, что Украина не получит военной помощи, пока не возьмёт на себя обязательств по расследованию в отношении избирательной кампании 2016 года и Байденов.



Президента Трампа Сонланд не увязывает с этими действиями напрямую. Он описывает телефонный разговор, в котором спросил президента, отказывает ли Белый дом в военной помощи, чтобы добиться расследований. Вот что, по словам Сонланда, ответил ему Трамп: «Я не хочу никакой услуги за услугу. Я хочу, чтобы президент Украины поступил правильно».



«Я бы не сказал, что он резко оборвал разговор со мной, — пишет Сонланд, — но было очень похоже на то».



Однако, по словам Сонланда, личный адвокат президента Руди Джулиани настойчиво добивался расследования. Он (Сонланд. — ИноТВ) сообщил членам конгресса, что требования господина Джулиани «со временем становились всё более хитроумными», и добавил, что «сотрудники Госдепартамента были в курсе проблем» с господином Джулиани, но «очень мало могли сделать по этому поводу, если уж президент решил, что хочет участия своего адвоката в этом деле».



Реакция демократов последовала незамедлительно.



МАЙК КУИГЛИ, конгрессмен США: Президент Соединённых Штатов злоупотребил своей властью. Всё, что вы видите в этой стенограмме, даёт недостающие подробности.



Но в других опубликованных сегодня стенограммах бывший специальный посланник США на Украине Курт Волкер говорит, что не видел никаких доказательств того, что президент хотел отказать во встрече в Белом доме, если Украина не начнёт расследований. «Ответ на вопрос: нет, — заявил Волкер. — Никакой связи не было». Хотя действия Джулиани Волкер назвал «проблемой», мешавшей американским чиновникам «должным образом выстраивать отношения» с Украиной.



Однако Белый дом утверждает, что, согласно стенограммам, «доказательной базы для этого нелегитимного фарса с импичментом ещё меньше, чем представлялось ранее», и акцентирует внимание на признании Сонланда в том, что тот не знал, «когда, почему и кем была приостановлена помощь».



Президент Трамп накануне раскритиковал демократов.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Пока мы создаём рабочие места и убиваем террористов, радикальные демократы совсем сходят с ума!



КРИСТЕН УЭЛКЕР, корреспондент NBC при Белом доме: А после того как высокопоставленные республиканцы призвали раскрыть личность разоблачителя, адвокат разоблачителя призывает конгресс защитить эту информацию и, цитирую, «задуматься о важной роли, которую играют разоблачители».



Дата выхода в эфир 05 ноября 2019 года.