Fox News: «проукраинский и антироссийский» — СМИ вычислили предполагаемого разоблачителя Трампа

Жалоба, послужившая поводом для импичмента Трампа, исходила от человека, долгое время подрывавшего нынешнюю администрацию изнутри, передаёт Fox News со ссылкой на статью RealClearInvestigations. Предполагаемый разоблачитель известен своей антироссийской позицией и связями с Демократической партией, отмечает телеканал.

Реальность такова, что общественности это не так нравится, как Адаму Шиффу. Новый опрос показал, что идея импичмента, по всей видимости, стала несколько менее популярна. Возможно, что избиратели просто сбиты с толку происходящим. В чём именно заключается обвинение? Как так вышло, что от нелюбви к Трампу мы будто бы в одночасье перешли к попыткам устранить его силой? И кто такой этот разоблачитель, с которого, по-видимому, всё и началось?



Ответы на эти элементарнейшие вопросы нам до сих пор неизвестны. Вчера вечером сайт RealClearInvestigations опубликовал статью о человеке, который, по утверждению автора, и является разоблачителем. На данный момент люди Шиффа не опровергают содержания этой статьи. А некоторые подробности подтверждаются информацией, доступной широкой общественности. В любом случае, это примечательная статья.



Человек этот зарегистрирован как член Демократической партии, он работал в Совете национальной безопасности — ещё со времён администрации Обамы. За много лет он успел поработать как на Джо Байдена, так и на дискредитированного директора ЦРУ Джона Бреннана.



В новостной статье от 2017 года этот самый человек характеризуется как проукраинский и антироссийский. Там также говорится, что некоторые из его знакомых-республиканцев очень на него жаловались. Другими словами, больше двух лет назад консерваторы публично заявляли, что этот человек подрывает администрацию Трампа изнутри. Если верить вчерашней статье RealClearInvestigations, они были правы.



В статье говорится, что этот человек работал против Дональда Трампа вместе с профессиональным левым активистом. Он также встречался с сотрудниками аппарата Адама Шиффа, причём некоторые из них — его бывшие коллеги по обамовскому Белому дому.



И сегодня мы можем вам сказать, что человек, о котором идёт речь, похоже, был ещё и источником информации для расследования Роберта Мюллера, для «российского» расследования. В итоговом докладе, в одной из сносок, похоже, значится его имя.



Напомню, всего неделю назад The New York Times расхваливала разоблачителя, кем бы он ни был, как «патриотичного слугу народа». Цель его, уверяла нас газета, заключалась «не в свержении господина Трампа из личной или политической вражды, а в спасении республики от его произвола». Конец цитаты. Итак, если вчерашняя статья RealClearInvestigations точна, если факты переданы верно, такая интерпретация абсолютно лжива. Практически всё, что нам говорили о разоблачителе, в таком случае было бы намеренным введением в заблуждение. Это было бы… пропагандой. Как и многое другое, что мы слышим.



Так ли это? Прояснить ситуацию может только Адам Шифф, и ему следует сделать это немедленно — ради восстановления доверия к американским государственным структурам. Но он этого не сделает, потому что это не служит его политическим интересам.



Но в каком-то смысле это и неважно. В любом случае, из этой статьи мы узнали многое. Был ли он так называемым разоблачителем или нет, человек, о котором пишет RealClearInvestigations, был неприкрыто предвзятым политическим игроком в должности, которая не должна быть политизирована. Его работа — защищать Соединённые Штаты, а он тратил своё время, добиваясь победы своей команды на выборах.



Это неправильно. Но, к сожалению, это не редкость. Только вчера бывший заместитель директора ЦРУ Джон Маклафлин поощрил несменяемых бюрократов в Вашингтоне продолжать подрывную деятельность против избранных официальных лиц — то есть против тех, на кого они работают.



ДЖОН МАКЛАФЛИН, бывший заместитель директора ЦРУ: Слава Богу, что есть «глубинное государство»! (Смех и аплодисменты.) Думаю, все присутствующие видели это шествие дипломатов, сотрудников разведки и Белого дома на Капитолийский холм (на слушания конгресса. — ИноТВ) и их заявления. Это люди, выполняющие свой долг, откликнувшиеся на высший зов.



Может ли что-то пошатнуть веру народа в государственные органы больше, чем вот такие заявления от бывшего сотрудника ЦРУ? Не чего-нибудь, а ЦРУ! Заявления о том, что подрыв воли избирателей — это «высший зов»? По всей видимости, выше, чем сама демократия.



Дата выхода в эфир 31 октября 2019 года.