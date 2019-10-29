Экс-посол Польши на Украине: Трамп сам себя «потопил» телефонным разговором с Зеленским

Показания в конгрессе американских дипломатов по поводу скандального телефонного разговора президентов США и Украины вряд ли стали причиной импичмента, который угрожает теперь Дональду Трампу, полагает бывший посол Польши в Киеве Ян Пекло. По его мнению, Трамп фактически «потопил» себя сам, игнорируя общие нормы. Если бы он направил Украине запрос о расследовании коррупционного дела по официальным каналам, всё выглядело бы совсем иначе, подчеркнул экс-посол в интервью Interia.

Хотя для многих стало неожиданностью, что Украина оказалась в эпицентре «политической бури» с участием президента США Дональда Трампа, в действительности для этого были определённые причины, считает бывший посол Польши в Киеве Ян Пекло. По его мнению, это «очень важная страна» с точки зрения стратегических интересов Соединённых Штатов, Евросоюза и России. «В стратегическом плане своего рода «контроль» над Украиной, а в какой-то мере также над Польшей и странами Балтии очень важен для всех этих трёх сторон. Так что американцы проявляют к Украине вполне закономерный интерес», — подчеркнул дипломат в интервью польскому изданию Interia.



Он отметил, что у Владимира Зеленского, который занял недавно президентский пост, уже и так «много своих проблем», поэтому ему вообще было не до расследования деятельности сына Байдена и его связей — в отличие от Трампа, которого очень заинтересовала эта информация, способная скомпрометировать его потенциального соперника по президентской гонке. Зеленский совершенно не ожидал, что он внезапно окажется в эпицентре политической «бури», а Белый дом решит предоставить публике записи его телефонных переговоров с американским президентом, пояснил Пекло.



По его мнению, обнародованные фрагменты этой беседы позволяют сделать однозначный вывод о попытках «давления» со стороны американского лидера. «Всё кажется довольно очевидным. Трамп — очень открытый политик, он высказывается нешаблонно, отнюдь не дипломатично. Впрочем, это подтвердили в своих показаниях, выступая в конгрессе, бывший посол США на Украине Мари Йованович, с которой я взаимодействовал в Киеве, а также её преемник Уильям Тейлор», — отметил польский дипломат в интервью Interia.



Однако причиной попыток импичмента стали не эти показания в конгрессе, а действия самого президента США, уверен Пекло: «Трамп «потопил» себя сам». Вполне возможно, дело Байдена действительно заслуживало внимания и пристального изучения, пояснил дипломат: «Когда я был послом, с американской стороны поступали разные сигналы о том, что коррупция остаётся на Украине серьёзной проблемой, с которой следует бороться».



Но всё выглядело бы, по его мнению, «совершенно иначе», если бы Трамп запросил об этом Киев в общепринятой форме по официальным дипломатическим каналам, а не во время скандального разговора, подчеркнул дипломат: «Всё это выглядело как шантаж со стороны Трампа: «Если вы не сделаете, как я хочу, мы не дадим вам денег. Действующий президент США заинтересован в том, чтобы вы помогли нам с делом Байдена». Так можно интерпретировать ситуацию».



В результате украинская сторона серьёзно пострадала из-за лавины последствий, которыми это всё обернулось. Более того, теперь никто из мировых лидеров не может быть уверенным в том, что американцы вдруг не решат опубликовать что-то из их переговоров на высшем уровне, отметил Пекло: «Даже Владимир Путин немного испугался и через своего секретаря Дмитрия Пескова погрозил пальцем, чтобы американцам не пришло вдруг в голову публиковать стенограмму переговоров между российским и американским президентами», — заявил экс-посол в интервью Interia.



Кроме того, Украина продолжает терять американскую поддержку из-за серьёзного внутриполитического кризиса, который переживают Соединённые Штаты на фоне этого скандала, предупреждает польский дипломат: «Вся энергия в американской политике уходит в сторону импичмента: одни защищают Трампа, другие пытаются его сместить. Так что украинские или ближневосточные вопросы, как мы уже видим, отходят на второй план». По его мнению, президент Зеленский ещё больше усугубил ситуацию, когда во время беседы согласился со словами Трампа о том, что Макрон и Меркель «недостаточно помогают» Украине. Вряд ли Париж и Берлин позитивно оценили подобные высказывания, считает Пекло.



При этом переговоры по урегулированию в Донбассе затягиваются, рейтинг Зеленского заметно падает, а кризисная ситуация на Украине становится «проблемой» и для Польши, подчеркнул бывший посол: «Россия, что отчётливо видно, тоже его подставила, поскольку она не заинтересована в каких-либо переговорах в нормандском формате, они ей совершенно не нужны. Москва хочет дестабилизации Украины, поэтому её радует, когда люди там выходят на улицы». По оценке дипломата, на появление каких-либо шагов, ведущих к урегулированию конфликта в Донбассе, рассчитывать пока не приходится, а ситуация в целом выглядит довольно плохо, хотя Зеленский до сих пор обладает определённым «кредитом доверия» среди населения.



Появление новой информации по скандальному разговору Трампа с Зеленским привело к тому, что часть республиканцев все отчётливее «дистанцируется» от президента — и если они проголосуют в сенате против него, то дело действительно может дойти до импичмента, прогнозирует польский дипломат. Однако более вероятным, по его мнению, можно считать другой сценарий: «Америка будет пребывать в состоянии хаоса до следующих выборов, а республиканцы всерьёз задумаются, стоит ли им поддерживать Трампа в качестве своего кандидата». Тогда международные наблюдатели станут свидетелями новой «драматической перестановки сил», сравнимой с тем, что происходит сейчас в британском парламенте из-за споров по брекситу, заключил Пекло в интервью Interia.