CNN: на Украине Трампом не просто разочарованы — его презирают

Для украинцев сага с импичментом Трампа куда менее важна, чем продолжающаяся уже пять лет война на востоке. Тысячи людей вышли на акцию протеста, после того как президент Владимир Зеленский поддержал план по проведению местных выборов в сепаратистских частях страны. Также существует негодование в связи с тем, что президент Трамп ранее временно приостановил предоставление многомиллионной военной помощи. Как сообщает Сэм Кайли, некоторые обвиняют его в том, что он играет жизнями украинских солдат ради своей собственной политической выгоды.

Украинские военные прощаются с товарищем, убитым повстанцами. Очередная жертва пятилетней войны с сепаратистами, поддержку которым оказывает Россия. Олегу Реминному было 33 года. Он был добровольцем и отцом. Для его матери нет никаких сомнений в том, кто здесь злодей.

ОЛЬГА РЕМИННАЯ, мать погибшего солдата: Что этому Путину не хватает? Россия такая здоровенная страна, у них столько нефти и газа в Сибири. Когда этот гад уже насытится?

Полдесятилетия уже длится гражданская война, которая унесла жизни 13 тысяч человек. Это позиционная война. Украинские силы довели войну с повстанцами до патовой ситуации. Подмогой им послужила военная помощь на сумму $1,5 млрд, которую предоставляли США с 2014 года.

Но этим летом Дональд Трамп приостановил выделение помощи на сумму $400 млн, поскольку добивался содействия со стороны нового президента Украины, чтобы тот расследовал, какую роль его внутриполитический соперник Джо Байден и его сын Хантер сыграли в этой стране.

Президент Владимир Зеленский в большинстве своём отклонил требования Трампа. Он сосредоточился на противоречивом мирном плане, который столкнулся с широкомасштабным сопротивлением.

СЭМ КАЙЛИ, корреспондент CNN: Эта демонстрация здесь, в Киеве, на хорошо известном Майдане, направлена против предложений президента Зеленского примириться с востоком страны, с повстанцами на востоке, и предоставить им широкую автономию. С точки зрения протестующих, тут слишком много влияния со стороны России. Это, как они говорят, капитуляция перед российской агрессией. Но существует также высокая степень разочарования и даже презрения в отношении к усилиям Дональда Трампа приостановить предоставление им военной помощи прямо в разгар конфликта.

ПРОТЕСТУЮЩАЯ: Он играет не с Зеленским, он играет с жизнями наших солдат, поскольку нам действительно нужна эта помощь и поскольку Украина не получает особой помощи от Европы или других стран. И для нас эта цель* очень важна для того, чтобы сопротивляться российским солдатам и российским войскам.

Военная помощь США вновь поступает на Украину. Но собственное наследие Трампа, возможно, нанесло здесь фатальный удар.

Сэм Кайли, CNN, Киев.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 07 октября 2019 года.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).