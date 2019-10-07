Вести: в вопросе особого статуса Донбасса Украина не будет пересекать красные линии
Во время подготовки нового закона об особом статусе Донбасса ни одна красная линия не будет пересечена. Как пишут «Вести», об этом заявил спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.
«Выборы могут происходить исключительно по украинскому законодательству, и это одна из тех красных линий, о которых мы говорили. Второе — выборы могут происходить, только когда нет пулемётов, танков, другого оружия. Когда будет достигнут компонент безопасности, о чём говорит и президент, и я, и представители нашей политической силы, тогда мы сможем исключительно по украинскому законодательству провести выборы на пока временно оккупированной территории. Когда у нас будет контроль над границей, когда ОБСЕ признает эти выборы, именно тогда заработает так называемый новый закон об особом статусе Донбасса», — заявил Разумков.
Он также отметил, что никто не будет нарушать красные линии, которые были указаны ранее, так как от них зависит территориальная целостность и суверенитет Украины. Также, добавил Разумков, чтобы ни у кого не возникло мысли, что новый закон будет предусматривать федерализацию Украины, он будет разрабатываться с привлечением экспертов, общественности, Верховной рады, офиса президента, а также зарубежных партнёров.
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