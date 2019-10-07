Вести: в вопросе особого статуса Донбасса Украина не будет пересекать красные линии

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что Киев не пересечёт ни одной красной линии во время подготовки нового закона об особом статусе Донбасса. Как передают «Вести», Разумков добавил, что данный закон будет писаться вместе с обществом, потому что этот вопрос очень важен для всего украинского государства.

Во время подготовки нового закона об особом статусе Донбасса ни одна красная линия не будет пересечена. Как пишут «Вести», об этом заявил спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.

«Выборы могут происходить исключительно по украинскому законодательству, и это одна из тех красных линий, о которых мы говорили. Второе — выборы могут происходить, только когда нет пулемётов, танков, другого оружия. Когда будет достигнут компонент безопасности, о чём говорит и президент, и я, и представители нашей политической силы, тогда мы сможем исключительно по украинскому законодательству провести выборы на пока временно оккупированной территории. Когда у нас будет контроль над границей, когда ОБСЕ признает эти выборы, именно тогда заработает так называемый новый закон об особом статусе Донбасса», — заявил Разумков.

Он также отметил, что никто не будет нарушать красные линии, которые были указаны ранее, так как от них зависит территориальная целостность и суверенитет Украины. Также, добавил Разумков, чтобы ни у кого не возникло мысли, что новый закон будет предусматривать федерализацию Украины, он будет разрабатываться с привлечением экспертов, общественности, Верховной рады, офиса президента, а также зарубежных партнёров.

«Так называемый закон об особом статусе временно оккупированных территорий заканчивается в этом году. И надо находить новый механизм, новый закон. Как говорил президент, это будет публичная позиция, это не будет писаться в офисе президента или в закрытом комитете Верховной рады. Этот закон будет писаться вместе с обществом, потому что этот вопрос очень важен для всего государства», — заявил председатель Рады.

Разумков также отметил, что при отводе войск с линии разграничения безопасность будет сохраняться за счёт Национальной гвардии и других правоохранительных органов. Он выразил уверенность, что за соблюдением законов будут следить и представители ОБСЕ, и журналисты.

«Я уверен, что мы таким образом, к сожалению, не быстро, но сможем выйти из той патовой ситуации, которую мы наблюдаем на протяжении уже нескольких лет, и сможем начать реализовывать минские договорённости. И, выполняя пункты, указанные в Минске, выйдем на возвращение, в первую очередь, людей и своих территорий», — подчеркнул Дмитрий Разумков.