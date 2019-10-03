Корреспондент: противники формулы Штайнмайера собирают вече на Майдане

Украинские активисты, протестующие против подписания Киевом формулы Штайнмайера, объявили о созыве вече на главной площади украинской столицы. Как пишет «Корреспондент», по мнению организаторов акции, достижение мира не может произойти «на основании формул и договорённостей, противоречащих Конституции, принципам международного права и национальным интересам Украины».
Протестующие против подписания Украиной формулы Штайнмайера объявили о создании Движения сопротивления капитуляции и созывают вече на площади Независимости в Киеве в воскресенье, 6 октября. Как передаёт «Корреспондент», об этом сообщается на странице «Защити Украину» в Facebook.
«Мы инициируем начало сети Движения сопротивления капитуляции. О принципах сети будет объявлено позже. Призываем все государственные силы — в Верховной раде и вне парламента — консолидировать свои усилия и избегать противостояния», — говорится в заявлении.
Как отметили активисты, достижение мира не может произойти «на основании формул и договорённостей, противоречащих Конституции, принципам международного права и национальным интересам Украины».
Они также объявили о проведении вече «Остановим капитуляцию» на главной площади Киева, которое состоится в воскресенье.
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