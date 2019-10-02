Вести: украинские телеканалы устроили молчаливый протест против цензуры

Журналисты и ведущие украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK провели акцию против цензуры. Как сообщают «Вести», на полчаса каналы прекратили активное вещание и показывали кадры с людьми, которые находятся в студиях с заклеенными чёрным скотчем ртами.
2 октября журналисты и ведущие телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK провели акцию против цензуры в ответ на последние решения Нацсовета по ТВ о лишении каналов лицензии, внеплановых проверках. Как пишут «Вести», на полчаса каналы прекратили активное вещание. В знак протеста против цензуры они показывали кадры с людьми, которые находятся в студиях с заклеенными чёрным скотчем ртами.
«Власти хотят закрыть рот всем, кто говорит не то, что им нравится. Но несмотря на все попытки, закрыть рот независимым СМИ не удастся. Мы боремся и будем бороться до самой победы, которая, мы искренне верим, наступит. Рано или поздно, слово на Украине снова станет свободным», — рассказал генпродюсер телеканала «112 Украина» Артём Марчевский.
Кроме того, телеканал «112 Украина» на своём сайте также устроил текстовый протест — вместо обычных заголовков новостей в ленте были «Здесь могла бы быть новость об очередном зарубежном визите президента», «Здесь могла бы быть новость о коррупции на Украине и попытках с ней бороться», «Здесь могла бы быть новость о планах правительства по финансированию соцвыплат в 2020 году».
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