Проверка показала: военные НАТО легко выбалтывают секреты в интернете

Группа экспертов НАТО в Риге провела испытания с целью проверить, насколько легко военнослужащие альянса выдают секретную информацию в интернете, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. Для этого был создан фейковый сайт для военных и женский профиль в приложении для знакомств. В итоге солдаты НАТО сообщили потенциальным злоумышленникам свои домашние адреса, выслали через смартфоны фотографии с военных учений, а некоторые даже решились оставить свой пост ради встречи с дамой сердца.

Команда экспертов НАТО провела в Риге испытания с целью выяснить, насколько легко военнослужащие альянса выдают в интернете секретную информацию. Невидимая виртуальная война против лжи и обмана началась уже давно, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

Тысячи военнослужащих из разных стран НАТО вместе проводят учения в лесах Латвии, чтобы показать присутствие альянса на восточных границах. Некоторые в это время играют со своими мобильниками, отмечает издание.

Как сообщается в статье, раньше мужчины натыкались на хорошо сделанный сайт в интернете, якобы созданный военными для военных. Там они болтали об армии, о погоде, о жизни. Некоторые заказывали там же футболки и указывали для доставки свой домашний адрес. Помимо этого, некоторые из военных общались в приложении знакомств Tinder с женщинами и показывали им фотографии, на которых они запечатлены в униформе. Затем дамы просили о встрече, и двое военнослужащих решили ради них оставить свой пост. Это было ошибкой с их стороны.

Сайт для военных и женский профиль в Tinder были ловушкой — тестом, который команда экспертов НАТО провела летом 2018 года по поручению латвийской армии, чтобы вскрыть слабые места в собственных рядах. Выяснилось, что у военнослужащих довольно легко выманить их адрес или фотографии с учений и даже убедить оставить свой пост.

Предполагается, что подобные акции могут сработать и в других случаях, поясняет немецкая газета. Проверку с помощью чата для военных и профиля на сайте знакомств проводили эксперты в Риге, где располагается штаб-квартира Центра стратегических коммуникаций НАТО, поддерживаемого также Германией. По словам главы центра Яниса Сартса, необходимо анализировать ситуацию и разрабатывать стратегии для того, чтобы победить в виртуальных битвах, которые зачастую остаются нераспознанными. Проведённым тестом они хотели показать, чего можно добиться через одни только смартфоны. «Мы хотим всех встряхнуть», — отметил Сартс.

Раньше для пропаганды и распространения ложной информации приходилось распечатывать листовки, обманывать журналистов и отправлять всюду своих агентов. Сейчас для этого достаточно созданного за несколько минут и ориентированного на определённую группу профиля на известном интернет-форуме. В сети легко ввести человека в заблуждение и совершить мошеннические операции. Однако намного важнее виртуальная борьба за прерогативу толкования, какого нарратива в действительности придерживается та или иная партия, этническая группа или правительство.

В соседней Литве неизвестные в 2017 году распространили через соцсети слух об изнасиловании 17-летней девушки военнослужащими бундесвера в составе подразделений НАТО. Многие полагают, что источником этого слуха стала Россия, рассказывает издание.

Правительство Литвы установило, что такого инцидента не было. Однако было бы утопией думать, что никто больше не верит этим слухам. «Обман и ложь распространяются быстрее, чем когда-либо прежде, — подчеркнул Янис Сартс. — Задача состоит в том, чтобы пробудить интерес населения и правительств и побудить их смотреть внимательнее».

Как напоминает Der Tagesspiegel, в феврале канцлер Германии Ангела Меркель тоже предостерегала о распространении дезинформации: необходимо учиться правильному обращению с фейковыми новостями как элементом гибридной войны. «С моей точки зрения, это одна из ключевых мер для будущей безопасности и общественной сплочённости в Германии», — заявила Меркель.

Сам термин «гибридная война» предусматривает смешение скрытых и явных, регулярных и нерегулярных, военных и невоенных действий. В современных конфликтах граница между понятиями «войны» и «мира» стала нечёткой, отмечает немецкая газета.

По замечанию Меркель, в распространении ложных сообщений с целью пропаганды часто замешаны государства, и Янис Сартс в Риге не сомневается, что активнее всего в этой сфере сейчас действует Россия. Впрочем, эксперты подчёркивают, что многие государства, движения и криминальные формирования способны проводить кампании по дезинформации. Фейковые новости в последнее время систематически распространяют и исламисты.

Поэтому эксперты НАТО в Риге проверяют многочисленные форумы и сайты и пытаются выявить целенаправленное вмешательство. За сомнительными действиями в интернете не всегда стоят государственные интересы, отмечает издание. Только в России лайками и подписчиками торгуют около 300 фирм — однако в большинстве случаев с коммерческими целями, для привлечения внимания к определённым ресторанам, торговым компаниям или клиникам.

Между тем, центр НАТО в Риге расширяется, ведутся переговоры со многими государствами. Уже сегодня в работе центра участвуют не только страны НАТО, но и Швеция и Финляндия. Однако информационная война в Риге только исследуется и по возможности документируется, но это не всегда подразумевает противодействие.

В то же время, если враждебные игроки в сети целенаправленно подпитывают беспорядки, провоцируя сообщениями об ошибках на учениях, несчастных случаях и восстаниях, государства, которых это касается, должны реагировать. Если говорить о Латвии, в случае нападения на неё — в теории, даже виртуального — НАТО должно оказать ей поддержку. Впрочем, даже сторонники жёсткого курса в Брюсселе и Вашингтоне не хотят рисковать военной конфронтацией из-за фейковых новостей, признаёт немецкая газета. Общей позиции в этом отношении среди 29 стран НАТО и 28 стран ЕС пока не предвидится, отмечает Der Tagesspiegel.

Изменить ситуацию может лишь каждое правительство в отдельности. Так, в Хельсинки создали международный исследовательский центр, эксперты которого намерены в ближайшие месяцы составить каталог мер, обеспечивающих адекватную реакцию на различные виды атак.

По версии издания, не случайно именно Латвия и Литва особенно недовольны российской политикой: до 1991 года Прибалтика входила в состав Советского Союза, и многие жители Балтии видели в этом российское доминирование. В 2004 году страны Балтии вступили в НАТО, что Москва до сих пор расценивает как провокацию, — тогда как в Риге обеспокоены тем, чтобы российская армия не вторглась в Латвию. 25—30% населения Латвии составляют русские, причём правительство не стремится облегчить им жизнь: почти у 200 тыс. из них в стране до сих пор нет латвийского гражданства. Кроме того, в марте тысяча латвийцев прошли по Риге с маршем в память о ветеранах СС. Всё это даёт Москве повод говорить об антироссийской дискриминации в Латвии, подчёркивает издание.

По словам советника латвийского правительства по безопасности Виктора Макарова, не всё, что сообщают российские СМИ о Латвии, неправда. «Российская пропаганда» опирается на реальные проблемы — например, массовый отъезд жителей Балтии из региона и безработицу, особенно широко распространённую в русскоговорящих общинах Латвии. Как же отличить дискуссионное сообщение от ложной информации?

Как отмечается в статье, в подобных кампаниях смысловое ядро материала часто соответствует истине, но потом факты преувеличиваются и выдёргиваются из контекста для создания определённой картины. Россия стремится представить Латвию неблагополучным государством, а страны Западной Европы — находящимися на грани распада.

В Риге и Хельсинки в унисон твердят о том, что Запад не должен ограничивать свободу в сети, свободу прессы и выражения мнений. Тем не менее необходимо задуматься о том, не пора ли начать регулировать работу социальных сетей. Дело в том, что пользователям, читающим фейковые новости на крупных онлайн-платформах, автоматически предлагаются статьи, клипы и комментарии по теме — так работают алгоритмы Facebook, Twitter, Instagram, Youtube и Google. Штаб-квартиры этих компаний находятся в США.

Для издательств, банков и автомобильной промышленности действуют свои стандарты и регулирования, отмечает Янис Сартс в Риге. Возможно, нечто подобное нужно ввести и для интернет-компаний, заключает Der Tagesspiegel.