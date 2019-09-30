Telegraph: британский генерал посетовал на «ежедневные кибератаки» и отчитал Россию

Великобритания «воюет каждый день», потому что постоянно подвергается хакерским атакам, в том числе со стороны России. С таким утверждением выступил глава британского штаба обороны генерал Ник Картер. По его словам, сегодня Москва «представляет ещё большую угрозу, чем пять лет назад», и «способствует» нарушению международного права, сообщает The Daily Telegraph.

Соединённое Королевство «ведёт ежедневную войну» из-за «постоянных кибератак» со стороны России и других мест. С таким заявлением выступил начальник британского штаба обороны генерал Ник Картер, передаёт The Daily Telegraph.

«Изменяющийся характер войны выявил, что различий между войной и миром больше не существует, — заявил генерал на литературном фестивале в английском поместье Кливеден. — Я чувствую, что нахожусь на войне, но это не такая война, какой мы её определяли в прошлом. И всё это потому, что соперничество великих держав и битва идей с участием негосударственных субъектов угрожают нам ежедневно».

Вместе с Картером на фестивале выступил бывший директор ЦРУ и американский генерал Дэвид Петреус. Оба спикера согласились, что «реваншистская Россия» наравне с Китаем «способствует нарушению международных норм», отмечает издание.

По словам Картера, Москва и Пекин по-своему интерпретируют нормы, регулирующие международные отношения. В результате «этическая и правовая основа», на которой базируется правило ведения вооружённых конфликтов, оказывается под угрозой.

«Россия сегодня представляет намного бóльшую угрозу, чем пять лет назад. Характер боевых действий развивается… нам необходимо обсудить, как будет выглядеть война будущего», — подчеркнул британский генерал.

По его мнению, война всё чаще ведётся в интернете и в космосе. Картер добавил, что традиционная концепция сражения только на суше, на море и в воздухе уже устарела: «Информация станет основой того, что мы делаем. Будущая война будет в значительной степени ориентирована на информацию».

«Очевидно, что взаимодействие между людьми по-прежнему сохранится, ведь война, по сути, выполняет политическую функцию. Но она станет гораздо более высокотехнологичной и будет охватывать новые области — космос и киберпространство», — предположил глава британского штаба обороны.

Картер считает, что будет непросто поддерживать «надёжное военное сдерживание» в Прибалтике и одновременно приспосабливать вооружённые силы к сражениям будущего, где, весьма вероятно, ключевыми станут кибервооружения. По словам генерала, механизм закупок Минобороны должен работать быстрее, чтобы можно было найти правильный баланс между подготовкой к «сегодняшнему и завтрашнему бою».

Британский генерал вызвал смешки в зале, когда согласился со своим американским коллегой, что Владимир Путин стал «величайшим подарком» для Североатлантического альянса со времён окончания холодной войны. «У НАТО сейчас есть серьёзные политические проблемы. Путин очень помог нам объяснить, почему нам необходима модернизация», — сказал Картер.

Картер и Петреус согласились, что более широкое использование противниками дезинформации и скрытых операций создаёт проблемы государствам, которые чтут верховенство закона и действия которых оцениваются «судом общественного мнения».

«Наши оппоненты применяют против нас завуалированную тактику и возможности, и мы должны найти способ отреагировать на это и кое-что сделать самим. Нам также необходимо вернуть утерянное искусство дезинформации, о чём мы уже давно не беспокоились. Теперь нам нужно серьёзно об этом задуматься», — отметил Картер.