Глава МИД Ирана: США развязали против нас кибервойну, и им не удастся её завершить

В интервью NBC News министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обвинил Вашингтон в развязывании кибервойны против его страны. По словам политика, «очень опасные и безответственные» хакерские нападения на ядерные объекты Исламской республики могли унести жизни миллионов человек. Дипломат также подчеркнул, что любой конфликт, который начинают США, они не смогут закончить.
Американские спецслужбы говорят, что ваша страна находится в числе стран, которые пытаются вмешаться в наши выборы с помощью кибератак, и это очень напоминает то, что делали русские. Cчитаете ли вы, что эта тактика эффективна?
ДЖАВАД ЗАРИФ, министр иностранных дел Ирана: Ваши выборы, вмешательство в ваши выборы не стоят для нас на первом месте.
Это не означает, что вы не пытаетесь вмешаться?
ДЖАВАД ЗАРИФ: Нет, мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран. Но идёт кибервойна. Соединённые Штаты начали её с нападения на наши ядерные объекты очень опасным и безответственным образом, в результате чего могли погибнуть миллионы людей. Вы помните вирус Stuxnet? Вы помните уязвимости нулевого дня? Вы помните операцию «Олимпийские игры»*?
То есть вы считаете, что вы можете принять ответные меры в этой кибербвойне?
ДЖАВАД ЗАРИФ: Кибервойна идёт, и Иран в ней участвует.Но Соединённые Штаты… любую войну, которую начинают Соединённые Штаты, они не смогут завершить.
Дата выхода в эфир 29 сентября 2019 года.
* Операция «Олимпийские игры»— тайная и до сих пор официально не подтверждённая американская хакерская операция против иранских ядерных объектов, которая была начата при Джордже Буше в 2006 году. (прим. RT)
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