Fox: если Иран хочет снятия санкций, без жёсткой ядерной сделки ему не обойтись

Если Иран хочет, чтобы в долгосрочной перспективе Запад снял с него все санкции, Тегерану придётся пойти на заключение новой, более жёсткой ядерной сделки, передаёт Fox News. Как отмечает эксперт канала Ребека Грант, в этом случае Ирану придётся укрепить региональную безопасность, прекратить «финансировать терроризм», а также дать добро на более жёсткие инспекции со стороны МАГАТЭ.

ХАСАН РУХАНИ, президент Ирана: Доверие — это элемент, которого Трамп лишил эту концепцию… Трамп вышел из международного соглашения незаконно и без должного обоснования. Так что если правительство Соединённых Штатов хочет переговоров, то оно должно создать для этого необходимые условия.



Это был фрагмент интервью нашего ведущего с иранским президентом Хасаном Рухани. Его речь была весьма вызывающей. По его словам, Иран готов пойти на внесение поправок в иранскую ядерную сделку, но только в том случае, если США снимут санкции, — однако на данный момент такой исход представляется маловероятным. У нас в эфире аналитик по вопросам национальной безопасности и военных проблем Ребека Грант. Куда всё движется, Ребека?



РЕБЕКА ГРАНТ, аналитик по вопросам национальной безопасности и военных проблем: Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила нам, что все санкции снимать не будут. При этом ситуация кардинально изменилась, Нейл, по той причине, что на этой неделе Великобритания и Франция согласились с США в том, что Ирану придётся вести диалог насчёт внесения более жёстких пунктов в иранскую ядерную сделку, включая такие моменты, как укрепление региональной стабильности, отсутствие ядерного оружия и, разумеется, ограничение распространения баллистических ракет.



Итак, Ребека, это Джеймс Фримен из The Wall Street Journal. Укрепление регионального сотрудничества означает, что им придётся прекратить финансировать терроризм?



РЕБЕКА ГРАНТ: Ох, это много что значит. Это значит, например, что им придётся прекратить докучать нашим силам; им придётся остановить финансирование террористов. Однако ключевой момент, на мой взгляд, состоит в том, что им придётся укрепить стабильность в Ормузском проливе. Там проходит операция Sentinel, необходимая для того, чтобы следить за происходящим, однако Ирану нужно отступить. С учётом обострившейся обстановки у них выдалось неудачное лето, в то время как мы считаем, что укрепление региональной стабильности поможет урегулировать ситуацию в Йемене.



Ребека, это Дерой. Одним из самых поразительных, по моему мнению, моментов в иранской ядерной сделке является тот факт, что по её условиям на иранские военные комплексы не допускаются никакие инспекции. Как вы думаете, разрешат ли они их в рамках новой сделки?



РЕБЕКА ГРАНТ: Дерой, это ключевой пункт, потому что кое-кто подозревает, что у Ирана есть несколько подобных объектов. Послушайте, у Ирана нет причин не пускать инспекторов МАГАТЭ. Если они хотят мира — что, как мы знаем, не так, — то они их допустят. Мне кажется, что им придётся дать добро на более жёсткие инспекции до того, как мы в долгосрочной перспективе снимем с Ирана все санкции.



Дата выхода в эфир 25 сентября 2019 года.