Французский политолог: стабилизация Ближнего Востока невозможна без участия России

Переговоры по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке должны обязательно проходить с участием России, ввиду её большого влияния на Иран и связей с Саудовской Аравией, считает французский политолог Жиль Кепель. В своём интервью для Der Spiegel он говорит о том, что сейчас положение дел в ближневосточном регионе напоминает Европу 1914 года, и только общая, независимая от США и скоординированная с Россией политика Европы способна стабилизировать ситуацию.

1979 год стал ключевым годом для политического ислама, считает французский политолог и эксперт по Ближнему Востоку Жиль Кепель. В своём интервью для Der Spiegel он отмечает, что в этот год, когда аятолла Хомейни вернулся в Тегеран и в Иране произошла революция, политический ислам стал полем противостояния проамериканской и суннитской Саудовской Аравии и антиамериканского, шиитского Ирана.

По мнению Кепеля, саудовско-иранская конкуренция привела к радикализации обеих сторон, что, в свою очередь, вылилось в конфликты и повышение террористической опасности. Он отмечает, что не был удивлён недавними атаками на саудовские нефтяные заводы: Кепель считает, что они являются частью стратегии Ирана, целью которой является нанесение максимального ущерба Дональду Трампу за выход из иранской ядерной сделки. Учёный признаёт, что однозначных доказательств причастности Ирана к атакам нет, однако «многое говорит в пользу этой версии».

Кепель говорит о том, что Иран повышает градус напряжённости в регионе для того, чтобы поставить Трампа в неудобное положение, при котором он будет вынужден рассматривать возможность военного вмешательства. «Однако такой шаг не в его интересах, поскольку он обещал своим избирателям изоляционизм во внешней политике и не хочет втягиваться в затратную войну. С другой стороны, если он ничего не предпримет, то будет считаться слабым президентом», — говорит Кепель.

Учёный считает, что сейчас многое зависит от ООН: страны Запада должны искать переговоров со странами Персидского залива. Кепель подчёркивает, что эти переговоры обязательно должны проходить с участием России, которая имеет большое влияние на Иран, а также находится в постоянном контакте с Саудовской Аравией.

Кепель также отметил, что Запад совершил ряд ошибок из-за своего непонимания арабского мира. В частности, «арабская весна» рассматривалась западными странами исключительно в качестве «демократического прорыва», а на её дестабилизирующий фактор внимания не обращалось. В результате «арабская весна» стала причиной подъёма «Исламского государства»*.

По словам Кепеля, нынешняя ситуация на Ближнем Востоке напоминает Европу в 1914 году. Именно поэтому европейские лидеры сейчас не должны заниматься «хождением во сне». Европе необходимо проводить общую, согласованную внешнюю политику, направленную на стабилизацию стран Ближнего Востока. Кепель подчёркивает, что эта политика должны быть независима от США: кроме того, Европа должна действовать совместно с Россией, ставшей одним из новых игроков ближневосточного региона, и подключать к переговорному процессу Иран — и только тогда стабилизация обстановки может пройти успешно.