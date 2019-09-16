Le Monde: за 18 лет «войны против терроризма» США так и не достигли цели

После терактов 11 сентября 2001 года президент Джордж Буш-младший решил начать «глобальную войну против террора», однако спустя 18 лет её итоги во многом являются неоднозначными, считает Le Monde. Коалиции во главе с США удалось разгромить оплоты террористов в Сирии и Ираке, однако стратегические просчёты Вашингтона привели к многочисленным жертвам, а пропаганда джихадистов продолжает привлекать новых сторонников в ряды «Исламского государства» и «Аль-Каиды», которые, как предсказывает французская газета, ещё заявят о себя.

Джордж Буш-младший объявил о начале «глобальной войны против террора» в ответ на террористические атаки 11 сентября 2001 года — прошло 18 лет, но, как пишет Le Monde, вместо одной-двух тысяч человек «Аль-Каида»*, «Исламское государство»** и подчинённые им организации сейчас насчитывают десятки тысяч участников и сотни тысяч сторонников по всему миру. У них больше нет подконтрольной территории, однако это им не помешало в 2001 году, а эта война, на которую выделили огромные деньги, уже унесла жизни сотни тысяч человек. По мнению издания, такие неоднозначные результаты во многом объясняются военным по своей сути характером этой «антитеррористической» кампании.

Французская газета напоминает хронологию событий. С одобрения международного сообщества в октябре 2001 года Соединённые Штаты развязали войну против «Талибана»*** в Афганистане, обвинённого в поддержке «Аль-Каиды». В первых рядах шли воевать афганские оппозиционеры, однако Вашингтон, опираясь на их широкую поддержку, отказался восстанавливать монархию Захир-Шаха, сверженную про-советскими кругами. Вместо этого американцы предпочли учредить «исламскую республику» во главе со своим ставленником, чьи связи с наркотрафиком были хороши известны.

Такая «реконструкция» Афганистана сыграла на руку и лидерам боевиков, более или менее подчиняющихся американскому укладу, и талибам, которые пережили небывалое возрождение в последние годы, в том числе за пределами изначальной зоны пуштунов. Согласие США вести переговоры о выводе своих войск напрямую с талибами нанесло серьёзный удар по власти Кабула и легитимности выборов в конце сентября. Резкий срыв переговоров только усугубил ситуацию, а американское руководство так и не договорилось о том, как не дать Афганистану снова стать оплотом международного терроризма: одни готовы сделать ставку на «Талибан», который сам уже ведёт борьбу с местной ветвью ИГ, в то время как другие требуют оставить в стране «контртеррористический отряд». Очевидно, отмечает Le Monde, что последние навязали свою точку зрения Дональду Трампу.

Кроме Афганистана, президент Буш в марте 2003 года решил распространить свою «глобальную войну против террора» на Ирак, хотя Саддам Хусейн был непримиримым противником джихадистов. Вторжение в Ирак и свержение Хусейна открыли ворота на Ближний Восток «Аль-Каиде», чья иракская ветвь скоро переименовала себя в «Исламское государство». «Реконструкция» страны в интересах курдов и шиитов позволила восставшим джихадистам возглавить арабские и суннитские меньшинства. Начиная с 2007 года США сосредоточились на одной группе джихадистов, договорившись с суннитским ополчением, — в 2009 году Барак Обама подтвердил, что «глобальная война» стала борьбой с «Аль-Каидой». После ликвидации бен Ладена в 2011 года президент в тот же год вывел основную массу войск из Ирака.

Как рассказывает французское издание, демократические настроения в арабском мире жестоко подавляются диктаторами, играющими в том числе на угрозе джихада. Так, режим Башара Асада позволил Абу Бакр аль-Багдади, который уже воспользовался сектантской политикой иракского правительства, расширить в 2013 году свою организацию и на сирийскую территорию. В 2014 году «Исламское государство в Ираке и Сирии» провозгласило псевдо-халифат в иракском Мосуле. В последующие три года массовые убийства, совершённые или вдохновлённые ИГ, залили кровью не только Европу, но и США. Потребовалось пять долгих лет, чтобы коалиция с Вашингтоном во главе смогла уничтожить базы террористов в Ираке, а потом и в Сирии, хотя в обеих странах ещё остались десятки тысяч боевиков и сторонников.

Подводя итог, газета замечает, что расширением своей «глобальной войны против террора» Джордж Буш-младший позволил в сою очередь «Аль-Каиде» расширить свой джихад и выйти за пределы Афганистана, а потом и Пакистана. Затем уже провал войны в Ираке способствовало появлению более доступного и заманчивого центра притяжения джихадистов со всего мира на Ближнем Востоке. Смещение приоритетов в антитеррористической стратегии при Обаме могло бы, по мнению Le Monde, привести к продолжительному успеху, если бы Белый дом обозначил чёткую политику по Сирии. Вместо этого, на словах поддерживая оппозицию, но не предоставляя ей вооружения, Соединённые Штаты открыли дорогу ИГ и погубили возможность третьего пути для страны — между диктатурой и джихадистами. К тому же это позволило Владимиру Путину начать в 2015 году свою собственную «войну против террора» в Сирии, сосредоточив свои удары на оппозиции, пока коалиция и Вашингтон вели дорогостоящую борьбу с ИГ.

За исключением 2007-2010 годов в Ираке, США никогда не умели опереться в своей антитеррористической кампании на надёжные местные группы, альтернативу джихадистам. В более общем виде, непоследовательность речей Запада о «демократии» мусульманского мира усугубляется поддержкой, которую они оказывают беспощадным диктаторам во имя борьбы с терроризмом. Такие противоречия только укрепляют позицию Кремля, который поддерживает уже действующее правительство, и прежде всего лишает смысла контрпропаганду, которая могла бы и должна была бы нейтрализовать пропаганду джихадистов. Она продолжает привлекать людей по всему миру и, пережив период спада, «Исламское государство» или «Аль-Каида», несомненно, попытается мобилизовать своих сторонников — такую мрачную перспективу рисует Le Monde, анализируя 18 лет важнейшего конфликта XXI века.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

*** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

