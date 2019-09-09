CNN: после отмены встречи с «Талибаном» неясно, куда движутся переговоры Вашингтона по Афганистану

Несмотря на длительные переговоры, Дональд Трамп отменил встречу с «Талибаном» в своей загородной резиденции из-за теракта в Кабуле. Как отмечает корреспондент CNN Нэйтан Ходж, теперь неясно, какая судьба ждёт мирную инициативу Вашингтона по Афганистану, в которой изначально и так не принимал участие Кабул.

С подробностями с нами на связь выходит глава московского бюро CNN Нэйтан Ходж. Вопрос заключается в том, в каком направлении будет развиваться ситуация?

НЭЙТАН ХОДЖ, глава московского бюро CNN: Натали, на протяжении нескольких месяцев специальный представитель Дональда Трампа по Афганистану Залмай Халилзад встречался в Дохе, Катаре, эмирате в Персидском заливе, с членами делегации «Талибана»*. Они обсуждали заключение соглашения о выводе вооружённых сил. На прошлой неделе Халилзад заявил, что ему удалось достичь предварительного соглашения с группировкой «Талибан» о начале вывода американских войск.

Однако камнем преткновения является тот факт, что представители афганского правительства напрямую не участвуют в переговорах. Множество людей были справедливо обеспокоены тем, к чему ведёт этот процесс и действительно ли переговоры подготавливают почву для настоящего мирного соглашения между правительством Афганистана и «Талибаном».

Эта ситуация определённо вызывает немало опасений, особенно после решения Дональда Трампа отменить встречу в Кэмп-Дэвиде»**.

Вот как прокомментировал последнее развитие событий пресс-секретарь президента Афганистана Седик Седикки.

СЕДИК СЕДИККИ, пресс-секретарь президента Афганистана: Бессмысленно продолжать любые переговоры, которые не гарантируют прекращение насилия со стороны «Талибана». Мы занимаем предельно твёрдую позицию. В течение последних нескольких месяцев президент чётко понимал, как на самом деле можно покончить с этим насилием. И если «Талибан» не настроен на это, если его слова и действия в Афганистане расходятся, мы не только поставим под сомнение весь процесс переговоров, но и начнём озвучивать свою обеспокоенность. Кое-кто уже так и делает.

НЭЙТАН ХОДЖ: Таким образом на сегодня вопросов относительно того, в каком направлении движется весь этот процесс, остаётся немало, Натали, как в Кабуле, так и за пределами Афганистана. Есть ли возможность теперь, когда Дональд Трамп поставил крест на первоначальных планах, провести встречу с «Талибаном» в Кэмп-Дэвиде? Есть ли шансы на «перезагрузку»? Разумеется, Кабул будет за всем этим внимательно наблюдать: к чему движется весь процесс и приведёт ли он, в конце концов, к миру в Афганистане.

Переговоры, конечно, затрагивали тему возможности вывода американских войск. Но куда более важный и масштабный вопрос заключается в том, сможет ли вообще установиться мир в Афганистане — стране, где война идёт уже 40 лет. Натали?

Это уже веление свыше — разрешить этот вопрос. С нами был Нэйтан Ходж. Нэйтан, спасибо.

Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 09 сентября 2019 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** Кэмп-Дэвид — загородная резиденция президента США в штате Мэриленд (прим. ИноТВ).