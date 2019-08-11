Sunday Times: Трамп рассчитывает, что «фиктивный» мир в Афганистане поможет ему переизбраться

Представители США и «Талибана» близки к тому, чтобы подписать мирное соглашение. Окончание непопулярной афганской войны станет «великим призом» для Дональда Трампа, который планирует побороться за второй президентский срок в следующем году, пишет The Times. В то же время многие в самом Афганистане считают, что продвигаемая Вашингтоном сделка не только не будет иметь успех, но и приведёт к новому обострению конфликта, отмечает издание.

На следующей неделе США и «Талибан»* могут подписать знаковое соглашение, которое приведёт к окончанию самой длительной войны, в которой участвует Америка. Этот договор — «важный приз» для Дональда Трампа, который стремится переизбраться на второй срок, пишет The Sunday Times.

Между тем конфликт в Афганистане становится всё более ожесточённым. Немногие в стране верят в то, что сделка с талибами действительно принесёт мир. Более того, некоторые американские генералы опасаются повторение ошибки, которую Вашингтон допустил в Ираке.

«Называть эту фикцию мирным соглашением — значит оскорблять слово мир», — считает национальный советник по вопросам безопасности президента Афганистана Хамдуллах Мохиб.

Тем не менее спецпосланник США Залмай Халилзад и главный переговорщик «Талибана» мулла Абдул Гани Барадар уже приватно сообщили сторонникам, что заключили сделку. По её условиям, 14 тыс американских солдат покинут Афганистан через 15 месяцев, что «случайно совпадает» с президентскими выборами в Соединённых Штатах.

Помимо, американцев из страны выйдут 8 тыс солдат других стран НАТО, в том числе тысяча британцев. В ответ талибы соглашаются отказаться от терроризма и сотрудничать в борьбе против него, а также не нападать на иностранные войска, хотя формально отказываются прекратить огонь.

Накануне переговорщики встречались в катарской столице, чтобы уточнить детали по нескольким вопросам. Среди прочего они обсуждали освобождение пленников, удерживаемых «Талибаном», и антитеррористические инструменты, которые сохранит Америка, «чтобы не позволить экстремистам использовать Афганистан для проведения нового теракта, как 11 сентября 2001 года».

Представители обеих сторон заявляют, что соглашение может быть подписано в ближайший четверг. После этого «Талибан» начнёт переговоры о разделении влияния с афганским правительством, поясняет The Sunday Times.

По словам издания, в некотором смысле это поразительное достижение. Когда Халилзад приступил к переговорам, чтобы завершить то, что Дональд Трамп презрительно называл «бесконечной войной», едва ли кто-то ожидал заметного успеха. Особенно с учётом того, что на тот момент талибы контролировали почти половину страны.

Но Халилзаду удалось выйти на политическое руководство «Талибана», которое давно заявляло о своей готовности к переговорам. Отчасти желание группировки пойти на контакт объяснялось давлением со стороны её пакистанских спонсоров.

По мнению издания, Трамп, несомненно, представит это мирное соглашение в качестве великого достижения, которое привело к завершению непопулярной войны. Афганская кампания унесла жизни 3,5 тыс натовских солдат, нанесла душевную или телесную травму десяткам тысяч военнослужащих и обошлась в $1 трлн. Но пока этот договор оставляет правительство Афганистана за бортом.

«Международное сообщество находится здесь 18 лет, и мы не можем рассчитывать на то, что они останутся навсегда, — заявил изданию высокопоставленный афганский чиновник. – «Талибан» нельзя разгромить, поэтому нужно что-то отдать. Но США подорвали афганское правительство, и никто не возмущается».

Открытым остаётся ещё один важный вопрос: до какой степени члены самого «Талибан» принимают эту сделку? Никто в действительности не знает, насколько серьёзно влияние политического руководства группировки в Катаре на полевых командиров, подчёркивает издание.

По оценкам ООН, прошедший июль стал самым смертоносным месяцем в афганском конфликте за последние два года. В этот период ежедневно погибали и получали ранение более 50 гражданских лиц.

«Талибан» — это машина войны, — отметил в интервью The Sunday Times афганский правительственный чиновник, — Они получают $1 млрд в год от продажи наркотиков и рэкета, а также деньги от Пакистанской военной разведки. Вы серьёзно думаете, что они действительно от всего этого откажутся?»

«Мира не будет, — заявил изданию афганский дипломат, который не мог сдержать слёзы. — В стране один миллион вооружённый людей. Будет новый вид войны, и она будет очень жестокой».

Даже если «Талибан» прекратит борьбу, в стране останется по меньшей мере 20 других террористических группировок. Среди них «Исламское государство»*, которое сосредоточилось в Афганистане после поражения в Сирии и Ираке, обращает внимание The Sunday Times.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.