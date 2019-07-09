Fox News: Трамп хочет вывести войска США из Афганистана

В интервью Fox News глава Белого дома заявил о своём желании вывести из Афганистана американских военнослужащих. По словам госсекретаря США Майка Помпео, сроки ухода зависят от мирных переговоров с талибами. Тем временем американцы продолжают нести потери в этой затянувшейся войне, констатирует Fox News.
Президент Трамп заявляет, что хочет вывести все войска из Афганистана, где война продолжается уже почти 20 лет, но это было бы рискованно.
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Мне бы хотелось просто уйти. Проблема в том, что это, похоже, лаборатория террористов, «террористический Гарвард», как я это называю. Но я бы оставил там очень сильную разведку.
Президент утверждает, что уже отозвал из страны тысячи военных.
ДОНАЛЬД ТРАМП: Я уже многих вывел. У нас там было 16 тысяч, а теперь около 9 тысяч.
Сотрудники Пентагона, однако, сообщают, что в стране остаётся приблизительно 14 тысяч американских военнослужащих, в то время как мирные переговоры с «Талибаном»* продолжаются.
Во время недавнего неожиданного визита в Кабул госсекретарь заявил, что какой бы то ни было вывод войск будет зависеть от этих переговоров.
МАЙК ПОМПЕО, госсекретарь США: Мы ясно дали понять «Талибану», что мы готовы вывести наши войска, но хочу подчеркнуть: о сроках мы ещё не договорились.
Всего через два дня после седьмого раунда переговоров «Талибан» взял на себя ответственность за мощный взрыв грузовика, происшедший в понедельник в центре Кабула. Тогда, по словам афганских властей, погибли по меньшей мере шесть человек, более сотни получили ранения, в том числе 51 ребёнок.
Американские войска тоже продолжают нести потери. На авиабазу Довер доставлены останки 24-летнего армейского сержанта Джеймса Джонстона, одного из двух американских солдат, погибших на прошлой неделе в перестрелке в Афганистане. Вторым был 32-летний мастер-сержант Майкл Райли, «зелёный берет».
До своей отставки Джим Мэттис, тогда ещё министр обороны, предупреждал об опасностях преждевременного вывода американских войск из Афганистана.
ДЖЕЙМС МЭТТИС, бывший министр обороны США:Наши разведывательные службы ясно говорят, что мы подвергнемся атакам.
ЛУКАС ТОМЛИНСОН, корреспондент Fox News:На этих выходных ожидаются новые мирные переговоры с «Талибаном». Госсекретарь надеется, что к концу месяца будут достигнуты договорённости.
Из Пентагона Лукас Томлинсон, Fox News.
Дата выхода в эфир 07 июля 2019 года.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
Генеральный директор грузинской телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия заявил о росте рейтинга телеканала после ситуации вокруг оскорбления ведущим Георгием Габунией в прямом эфире лидера России Владимира Путина.
Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном сложении полномочий с 10 июля. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.
Президент России Владимир Путин дал интервью режиссёру Оливеру Стоуну для фильма «В борьбе за Украину», сообщается на сайте Первого канала. В частности, в ходе беседы они затронули инцидент в Керченском проливе.
Депутат Госдумы, зампред парламентского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировал заявление представителя Форин Офиса о причине отказа в аккредитации Sputnik и RT на конференцию по свободе прессы в Лондоне.
«Нафтогаз» считает пересмотр решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с «Газпромом» одним из существенных рисков для потенциальных инвесторов в долговые инструменты. Об этом говорится в проспекте украинской компании, подготовленном к выпуску еврооблигаций.
Сотрудники посольства России в Минске посетили двух россиян, задержанных по делу о взрывах фейерверков в День независимости Белоруссии, в результате которых одна женщина погибла и восемь человек получили ранения.
Министерство иностранных дел Китая сделало представление США после одобрения Госдепартаментом продажи Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger на сумму более $2 млрд.
Защитник сборной Бразилии по футболу Дани Алвес высказал мнение о словах аргентинского форварда Лионеля Месси, заявившего, что завершившийся розыгрыш Кубка Америки 2019 года был подстроен таким образом, чтобы победу одержали бразильцы.
Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко в беседе с RT прокомментировал заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о перспективах торговых отношений страны с Европейским союзом в 2020 году.
Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов сообщил, что Россия планирует выполнить контрактные обязательства по поставке Индии российских ЗРК С-400 к 2025 году.
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала оскорбления в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2». По её мнению, нецензурные высказывания журналиста Георгия Габунии выглядели нелепо.
В Масаллинском районе на юго-востоке Азербайджана произошла авария с участием грузовика и микроавтобуса. В результате происшествия погибли восемь человек, в том числе трое школьников, один человек получил травмы.
Роскачество протестировало бургеры, пользующиеся наибольшим спросом, в 11 популярных сетевых ресторанах на содержание антибиотиков в мясе котлет. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.