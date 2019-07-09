Fox News: Трамп хочет вывести войска США из Афганистана

В интервью Fox News глава Белого дома заявил о своём желании вывести из Афганистана американских военнослужащих. По словам госсекретаря США Майка Помпео, сроки ухода зависят от мирных переговоров с талибами. Тем временем американцы продолжают нести потери в этой затянувшейся войне, констатирует Fox News.

Президент Трамп заявляет, что хочет вывести все войска из Афганистана, где война продолжается уже почти 20 лет, но это было бы рискованно.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Мне бы хотелось просто уйти. Проблема в том, что это, похоже, лаборатория террористов, «террористический Гарвард», как я это называю. Но я бы оставил там очень сильную разведку.



Президент утверждает, что уже отозвал из страны тысячи военных.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Я уже многих вывел. У нас там было 16 тысяч, а теперь около 9 тысяч.



Сотрудники Пентагона, однако, сообщают, что в стране остаётся приблизительно 14 тысяч американских военнослужащих, в то время как мирные переговоры с «Талибаном»* продолжаются.



Во время недавнего неожиданного визита в Кабул госсекретарь заявил, что какой бы то ни было вывод войск будет зависеть от этих переговоров.



МАЙК ПОМПЕО, госсекретарь США: Мы ясно дали понять «Талибану», что мы готовы вывести наши войска, но хочу подчеркнуть: о сроках мы ещё не договорились.



Всего через два дня после седьмого раунда переговоров «Талибан» взял на себя ответственность за мощный взрыв грузовика, происшедший в понедельник в центре Кабула. Тогда, по словам афганских властей, погибли по меньшей мере шесть человек, более сотни получили ранения, в том числе 51 ребёнок.



Американские войска тоже продолжают нести потери. На авиабазу Довер доставлены останки 24-летнего армейского сержанта Джеймса Джонстона, одного из двух американских солдат, погибших на прошлой неделе в перестрелке в Афганистане. Вторым был 32-летний мастер-сержант Майкл Райли, «зелёный берет».



До своей отставки Джим Мэттис, тогда ещё министр обороны, предупреждал об опасностях преждевременного вывода американских войск из Афганистана.



ДЖЕЙМС МЭТТИС, бывший министр обороны США: Наши разведывательные службы ясно говорят, что мы подвергнемся атакам.



ЛУКАС ТОМЛИНСОН, корреспондент Fox News: На этих выходных ожидаются новые мирные переговоры с «Талибаном». Госсекретарь надеется, что к концу месяца будут достигнуты договорённости.

Из Пентагона Лукас Томлинсон, Fox News.



Дата выхода в эфир 07 июля 2019 года.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.