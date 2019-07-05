MSNBC: чтобы победить Трампа, демократы должны занять «радикально антивоенную позицию»

Открытое несогласие с участием США в бесконечных войнах — это радикальная позиция, отмечает MSNBC. Тем не менее народ неоднократно избирал президентов, выступавших против военного вмешательства в дела других стран. По мнению гостей студии, Стивена Вертхайма и Марка Ханны, демократам следует воспользоваться антивоенными настроениями американцев, чтобы победить на выборах 2020 года.

Давайте поговорим о статье, которую вы вместе написали для The Guardian — «Как демократы могут победить Трампа — один способ: занять радикально антивоенную позицию». До эфира мы говорили с вами, Стивен, о том, что это, по-видимому, радикальная позиция — говорить о войнах, которые идут уже почти 18 лет.



СТИВЕН ВЕРТХАЙМ, сооснователь Института Квинси: Да, но так не должно быть. Нам нужно осознать то насилие, которое, к сожалению, сеют США, без всякой реальной пользы для нас, и которое тянется бесконечно. Вот почему вы видите, как этот лозунг — «Прекратим бесконечные войны!» — набирает популярность.



И я думаю, что здесь у кандидатов от Демократической партии есть шанс отнестись к этому серьёзно и принципиально выступить за более мирную внешнюю политику. Ведь сейчас они пытаются сформулировать идею, с которой они обратятся к избирателям и которую они потом будут использовать против Дональда Трампа на выборах.



Но нельзя, чтобы они и дальше подавали противоречивые сигналы. Я знаю, внешняя политика Дональда Трампа сумбурна. Но для внешней политики необходимо чёткое направление, недостаточно просто противостоять Дональду Трампу во всём.



Парадокс в том, Марк, что несколько лет назад таково было предвыборное обещание Дональда Трампа: «Мы закончим эти войны, вернём всех домой, вернём наших парней домой», — и так далее… Что конкретно вы хотели бы услышать от некоторых из этих демократов?



МАРК ХАННА, Eurasia Group Foundation: Я бы хотел, чтобы некоторые демократы действительно представляли волю американского народа. Потому что в основе демократии — не будем забывать –— народная поддержка.



Знаете, Дональд Трамп не один такой. Барак Обама баллотировался, обещая вернуть наших военных из Афганистана. Даже Джордж Буш до 11 сентября говорил: «Мы больше не будем страной, отстраивающей другие страны». Итак, все эти президенты баллотировались… И Клинтон: «Это экономика, дурачок!» Все эти президенты баллотировались, обещая меньше делать в мире и больше уделять внимания внутренним вопросам.



Это популярная идея. Потом они вступают в должность и начинают прислушиваться к таким людям, как Джон Болтон и Майк Помпео. И в большой степени игнорируют волю народа.



Думаю, скоро мы увидим, как демократы, баллотирующиеся в 2020 году, выступят за скорое окончание войны в Афганистане, за увеличение инвестиций в инфраструктуру, за более скромные инвестиции в Министерство обороны и сокращение военных расходов, чтобы крупные инвестиции, которые необходимы здесь, внутри страны, могли стать нашим приоритетом.



Дата выхода в эфир 03 июля 2019 года.