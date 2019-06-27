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NBC: от Китая и России до климата и Трампа — кандидаты в президенты назвали главные угрозы США

Материал представлен в переводе ИноТВ
Во время первых предвыборных дебатов ведущий NBC Чак Тодд спросил участников демократических праймериз, какова, по их мнению, главная геополитическая угроза для США. Многие кандидаты назвали Китай, ядерное оружие и изменение климата. А упоминание «российского вмешательства» в американскую демократию вызвало бурные аплодисменты.

Кто геополитическая угроза номер один для Соединённых Штатов? Ответьте мне одним словом. Конгрессмен Делейни!

ДЖОН ДЕЛЕЙНИ, бывший конгрессмен, кандидат в президенты США: Не могли бы вы повторить вопрос?

Величайшая геополитическая угроза Соединённым Штатам в данный момент. Конгрессмен Делейни.

ДЖОН ДЕЛЕЙНИ: Самый большой геополитический вызов — это Китай…

Ясно.

ДЖОН ДЕЛЕЙНИ: …но самой большой геополитической угрозой остаётся ядерное оружие. Понимаете, это разные вопросы.

Я вас понял. Вполне понял. Губернатор Инсли, ваша очередь.

ДЖЕЙ ИНСЛИ, губернатор штата Вашингтон, кандидат в президенты США: Величайшая угроза безопасности Соединённых Штатов — Дональд Трамп. Вне всякого сомнения.

(Аплодисменты.)

Конгрессмен Габбард.

ТУЛСИ ГАББАРД, конгрессмен, кандидат в президенты США: Величайшая…

Величайшая геополитическая угроза.

ТУЛСИ ГАББАРД: Величайшая угроза для нас — тот факт, что сегодня риск ядерной войны выше, чем когда-либо в истории.

Сенатор Клобушар.

ЭМИ КЛОБУШАР, сенатор, кандидат в президенты США: Две угрозы. Экономическая угроза — Китай, но в данный момент нам серьёзно угрожает то, что происходит на Ближнем Востоке с Ираном, если мы не примем меры…

Хорошо. Постарайтесь ограничиться чем-то одним… Покороче, чем до вас. Одно или два слова.

БЕТО О’РУРК, бывший конгрессмен, кандидат в президенты США: Угроза нашему существованию — изменение климата. Мы должны заняться этим, пока ещё не поздно.

(Аплодисменты.)

Сенатор Уоррен.

ЭЛИЗАБЕТ УОРРЕН, сенатор, кандидат в президенты США: Изменение климата.

Сенатор Букер.

КОРИ БУКЕР, сенатор, кандидат в президенты США: Распространение ядерного оружия и изменение климата.

Министр Кастро.

ХУЛИАН КАСТРО, бывший министр жилищного строительства и городского развития, кандидат в президенты США: Китай и изменение климата.

Конгрессмен Райан.

ТИМОТИ РАЙАН, конгрессмен, кандидат в президенты США: Китай, без вопросов. В экономическом смысле они утирают нам нос по всему миру.

И господин мэр…

БИЛЛ ДЕ БЛАЗИО, мэр Нью-Йорка, кандидат в президенты США: Россия. Потому что они пытаются подрывать нашу демократию и у них это чертовски хорошо получается! И мы должны их остановить!

(Аплодисменты.)

Дата выхода в эфир 26 июня 2019 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
NBC США Северная Америка
теги
Ближний Восток война демократия Дональд Трамп Иран Китай президентские выборы Россия США Тулси Габбард ядерное оружие
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