NBC: от Китая и России до климата и Трампа — кандидаты в президенты назвали главные угрозы США

Во время первых предвыборных дебатов ведущий NBC Чак Тодд спросил участников демократических праймериз, какова, по их мнению, главная геополитическая угроза для США. Многие кандидаты назвали Китай, ядерное оружие и изменение климата. А упоминание «российского вмешательства» в американскую демократию вызвало бурные аплодисменты.
Кто геополитическая угроза номер один для Соединённых Штатов? Ответьте мне одним словом. Конгрессмен Делейни!
ДЖОН ДЕЛЕЙНИ, бывший конгрессмен, кандидат в президенты США:Не могли бы вы повторить вопрос?
Величайшая геополитическая угроза Соединённым Штатам в данный момент. Конгрессмен Делейни.
ДЖОН ДЕЛЕЙНИ:Самый большой геополитический вызов — это Китай…
Ясно.
ДЖОН ДЕЛЕЙНИ:…но самой большой геополитической угрозой остаётся ядерное оружие. Понимаете, это разные вопросы.
Я вас понял. Вполне понял. Губернатор Инсли, ваша очередь.
ДЖЕЙ ИНСЛИ, губернатор штата Вашингтон, кандидат в президенты США: Величайшая угроза безопасности Соединённых Штатов — Дональд Трамп. Вне всякого сомнения.
(Аплодисменты.)
Конгрессмен Габбард.
ТУЛСИ ГАББАРД, конгрессмен, кандидат в президенты США: Величайшая…
Величайшая геополитическая угроза.
ТУЛСИ ГАББАРД: Величайшая угроза для нас — тот факт, что сегодня риск ядерной войны выше, чем когда-либо в истории.
Сенатор Клобушар.
ЭМИ КЛОБУШАР,сенатор, кандидат в президенты США: Две угрозы. Экономическая угроза — Китай, но в данный момент нам серьёзно угрожает то, что происходит на Ближнем Востоке с Ираном, если мы не примем меры…
Хорошо. Постарайтесь ограничиться чем-то одним… Покороче, чем до вас. Одно или два слова.
БЕТО О’РУРК, бывший конгрессмен, кандидат в президенты США: Угроза нашему существованию — изменение климата. Мы должны заняться этим, пока ещё не поздно.
(Аплодисменты.)
Сенатор Уоррен.
ЭЛИЗАБЕТ УОРРЕН, сенатор, кандидат в президенты США:Изменение климата.
Сенатор Букер.
КОРИ БУКЕР, сенатор, кандидат в президенты США:Распространение ядерного оружия и изменение климата.
Министр Кастро.
ХУЛИАН КАСТРО, бывший министр жилищного строительства и городского развития, кандидат в президенты США:Китай и изменение климата.
Конгрессмен Райан.
ТИМОТИ РАЙАН, конгрессмен, кандидат в президенты США: Китай, без вопросов. В экономическом смысле они утирают нам нос по всему миру.
И господин мэр…
БИЛЛ ДЕ БЛАЗИО, мэр Нью-Йорка, кандидат в президенты США: Россия. Потому что они пытаются подрывать нашу демократию и у них это чертовски хорошо получается! И мы должны их остановить!
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