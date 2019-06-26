Fox News: Трамп «угрожает» остаться на третий срок, чтобы потроллить СМИ

Дональд Трамп опубликовал в Twitter видео, предсказывающее, что он останется президентом навсегда. Несмотря на то что шуточный характер ролика очевиден, американские СМИ, лишённые чувства юмора, подают это как зловещее предупреждение, отмечает ведущий Fox News Грег Гатфелд.

Вот вам теория: в большинстве соревнований побеждает та команда, которая больше веселится. А та, которая теряет чувство юмора, проигрывает. Точка. К примеру, в пятницу президент Трамп опубликовал мем, предсказывающий, что он будет президентом вечно…



Да, так и было! Нормальные люди, то есть люди, не работающие в СМИ и потому не подверженные иррациональным навязчивым идеям, увидели в этом непринуждённый троллинг, высмеивающий раздражённых критиков Трампа. Таких, как вот этот парень.



УИЛЬЯМ МАР, комедийный актёр: Если он, Трамп, проиграет, он не уйдёт. Я это говорил ещё до того, как его избрали.



А ведь он был комиком. Когда-то.



Это очевидно до боли. Но СМИ всё равно передают шутки Трампа как зловещие предупреждения.



Вот заголовок от Mediaite, кричащий: «Трамп публикует в Twitter безумное видео, угрожая быть президентом вечно». «Угрожая», — что за болван это пишет? Трудно сказать: у них целый штат таких.



Жду не дождусь их разоблачительных репортажей о том, зачем именно цыплёнок перешёл дорогу*. Или о том, летит ли время, если вы подбросили часы. Уверен, это заслуживает трёх Пиноккио**.



Как эти люди стали такими — воспользуемся медицинским термином — тупыми?



Ну, когда-то СМИ прикрывались журналистикой, а теперь они всего-навсего дежурные по школе и бездумные ябеды. Их работа отныне сводится к тому, чтобы кричать: «Смотрите, что кто-то сказал по телевизору! Это шутка — но не для нас!»



Они уже практически не вылезают из кровати. Их рабочая форма — треники и распахнутый банный халат. Но таковы сегодняшние СМИ, делающие репортажи о вас, когда вы шутите над ними. Как над Чаком!



ЧАК ТОДД, политический директор NBC News: Вы… Вы шутили про третий срок. Вы шутили о таких вещах…



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Я только шучу. Я шучу и говорю: «Смотрите, я сведу Чака Тодда с ума!»



ЧАК ТОДД: Вы согласитесь с результатом?



ДОНАЛЬД ТРАМП: Сто процентов. Конечно.



ЧАК ТОДД: Что бы ни случилось в 2020 году, вы это примете?



ДОНАЛЬД ТРАМП: Конечно.



ЧАК ТОДД: Если вы проиграете, вам это не понравится, но вы уйдёте?



ДОНАЛЬД ТРАМП: На самом деле в своём недавнем выступлении я сказал: «Смотрите, мы сведём СМИ с ума: пойдём на третий срок, а потом на четвёртый!» — и некоторые в СМИ сказали: «Он это сделает!»



Какое наслаждение: жертвы троллинга делают репортажи о том, как их потроллили! Это слишком легко, почти что нечестно. Только подумайте, что это будет продолжаться ещё как минимум два, три, четыре срока!



Дата выхода в эфир 24 июня 2019 года.



* Известная британская шутка, рассчитанная на то, чтобы разочаровать слушателя, ожидающего остроумной концовки: «— Зачем цыплёнок перешёл дорогу? — Чтобы попасть на другую сторону» (прим. ИноТВ).



** От 1 до 4 Пиноккио — шкала, разработанная журналистом Гленном Кесслером для измерения степени искажения фактов (прим. ИноТВ).