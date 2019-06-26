Fox News: Трамп «угрожает» остаться на третий срок, чтобы потроллить СМИ
Вот вам теория: в большинстве соревнований побеждает та команда, которая больше веселится. А та, которая теряет чувство юмора, проигрывает. Точка. К примеру, в пятницу президент Трамп опубликовал мем, предсказывающий, что он будет президентом вечно…
Да, так и было! Нормальные люди, то есть люди, не работающие в СМИ и потому не подверженные иррациональным навязчивым идеям, увидели в этом непринуждённый троллинг, высмеивающий раздражённых критиков Трампа. Таких, как вот этот парень.
УИЛЬЯМ МАР, комедийный актёр: Если он, Трамп, проиграет, он не уйдёт. Я это говорил ещё до того, как его избрали.
А ведь он был комиком. Когда-то.
Это очевидно до боли. Но СМИ всё равно передают шутки Трампа как зловещие предупреждения.
Вот заголовок от Mediaite, кричащий: «Трамп публикует в Twitter безумное видео, угрожая быть президентом вечно». «Угрожая», — что за болван это пишет? Трудно сказать: у них целый штат таких.
Жду не дождусь их разоблачительных репортажей о том, зачем именно цыплёнок перешёл дорогу*. Или о том, летит ли время, если вы подбросили часы. Уверен, это заслуживает трёх Пиноккио**.
Как эти люди стали такими — воспользуемся медицинским термином — тупыми?
Ну, когда-то СМИ прикрывались журналистикой, а теперь они всего-навсего дежурные по школе и бездумные ябеды. Их работа отныне сводится к тому, чтобы кричать: «Смотрите, что кто-то сказал по телевизору! Это шутка — но не для нас!»
Они уже практически не вылезают из кровати. Их рабочая форма — треники и распахнутый банный халат. Но таковы сегодняшние СМИ, делающие репортажи о вас, когда вы шутите над ними. Как над Чаком!
ЧАК ТОДД, политический директор NBC News: Вы… Вы шутили про третий срок. Вы шутили о таких вещах…
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Я только шучу. Я шучу и говорю: «Смотрите, я сведу Чака Тодда с ума!»
ЧАК ТОДД: Вы согласитесь с результатом?
ДОНАЛЬД ТРАМП: Сто процентов. Конечно.
ЧАК ТОДД: Что бы ни случилось в 2020 году, вы это примете?
ДОНАЛЬД ТРАМП: Конечно.
ЧАК ТОДД: Если вы проиграете, вам это не понравится, но вы уйдёте?
ДОНАЛЬД ТРАМП: На самом деле в своём недавнем выступлении я сказал: «Смотрите, мы сведём СМИ с ума: пойдём на третий срок, а потом на четвёртый!» — и некоторые в СМИ сказали: «Он это сделает!»
Какое наслаждение: жертвы троллинга делают репортажи о том, как их потроллили! Это слишком легко, почти что нечестно. Только подумайте, что это будет продолжаться ещё как минимум два, три, четыре срока!
Дата выхода в эфир 24 июня 2019 года.
* Известная британская шутка, рассчитанная на то, чтобы разочаровать слушателя, ожидающего остроумной концовки: «— Зачем цыплёнок перешёл дорогу? — Чтобы попасть на другую сторону» (прим. ИноТВ).
** От 1 до 4 Пиноккио — шкала, разработанная журналистом Гленном Кесслером для измерения степени искажения фактов (прим. ИноТВ).