Обидевшись на леваков, сенатор США натравил на ведущего MSNBC «космических пиратов»

После того как СМИ и интернет-пользователи высмеяли сенатора США Теда Круза за его высказывания об угрозе пиратов в космосе, политик пожаловался Twitter, что в отличие от глумливых постов его ответные публикации с объяснением сути его слов не отображаются в разделе с популярными твитами. Затем Круз пожелал пошутившему на этот счёт ведущему MSNBC Крису Хайесу быть «сожранным» космическими пиратами.

Действующий сенатор США сказал мне, вашему покорному слуге, что он надеется, что космические пираты «сожрут мою печень». Если вам интересно, какой именно сенатор мог сказать нечто столь зловещее, отвечу: это был тот, кто верит в космических пиратов.

ТЕД КРУЗ, сенатор США от штата Техас: С тех пор как древние греки совершили своё первое морское плавание, страны смогли осознать важность военно-морских сил и поддержания мощного потенциала в этой сфере для защиты передвижения морского транспорта и морской торговли от злонамеренных лиц.

Пираты представляют угрозу в открытом море, но такая же ситуация возможна и в космосе. Так что, на мой взгляд, точно таким же образом мы должны теперь осознать и необходимость военно-космических сил для обороны нашей страны, а также защиты космической торговли и мирного освоения космоса.

Эти слова вчера вечером, конечно, нас позабавили — впрочем, как позабавили они, даже не знаю, весь интернет. Но сенатор Тед Круз не поэтому пожелал мне гибели от рук воображаемого космического пирата. Причина совершенно в другом, и подробнее о ней мы поговорим через 60 секунд.

Итак вчера сенатору Теду Крузу пришлось несладко в Twitter и на телевидении, после того как его высказывания о космических пиратах подхватили все возможные источники. Днём, после того как по Крузу прошёлся Чак Тодд (ведущий MSNBC. — ИноТВ), сенатор решил ответить: «Конечно, вряд ли в космосе в ближайшее время можно будет заметить фрегат под флагом с черепом и скрещёнными костями, но только MSNBC играючи пренебрегает очень реальной угрозой пиратства, шпионажа и насилия, которые могут осуществлять враждебно настроенные страны и противники».

Ну ладно, но ваша речь же была посвящена космическим пиратам. Дальше Круз включил космическую обиженку и пожаловался CEO Twitter (Джеку Дорси. — ИноТВ) на нападки. «Привет, Джек. Как так выходит, что в «Моментах» отображаются цитаты всех язвительных леваков, глумящихся над моими заявлениями, но не мои ответные твиты с объяснениями сути высказывания — что страны вроде Китая уже разработали и опробовали оружие для уничтожения спутников?»

Я увидел эту публикацию и подумал, что это самый грустный твит, который я когда-либо видел. Собственно, я так и написал: «Это самый грустный твит, который я когда-либо видел». И вот тогда-то сенатор Тед Круз и сказал мне: «Пусть Космические пираты сожрут вашу печень. Смайлик с пиратским флагом. Смайлик с пиратским флагом».

Дата выхода в эфир 16 мая 2019 года.