Американский журналист: США без Космических войск не обойтись — Россия и Китай обязывают

Хотя многие склонны смеяться над идеей Трампа создать Космические войска, во многом он прав: без этого рода войск американские спутники останутся беззащитными перед Россией и Китаем, которые разрабатывают новые образцы вооружений, пишет в своей статье для The Wall Street Journal корреспондент CNN Джим Шутто. По его словам, Москва и Пекин работают над «спутниками-камикадзе», которые способны проредить американскую спутниковую группировку, сократив тем самым военный потенциал США, а также внеся хаос в гражданскую жизнь.

В мае 2014 года небольшая группа военных в Центре объединённых космических операций в Калифорнии заметила нечто необычное: российская ракета вывела в космос коммуникационный спутник, а также несколько объектов, которые изначально сочли простым космическим мусором. Однако спустя несколько недель часть этого «мусора» внезапно ожила, пишет в своей статье для The Wall Street Journal корреспондент CNN Джим Шутто.



На протяжении нескольких дней американские военные следили за тем, как предполагаемый космический мусор 11 раз приближался к одной из отделённых ступеней ракеты. Подобный «космический танец» был возможен только при наличии у объекта двигателей и достаточного запаса топлива. Всё это является необходимыми условиями для работы так называемого «спутника-камикадзе», который способен приближаться к спутникам и атаковать их.



Спустя несколько месяцев космическое оружие запустил и Китай — речь идёт о спутнике с абордажным манипулятором, способным стягивать другие спутники с орбиты. Пекин провёл ряд успешных испытаний этих «спутников-похитителей», в том числе и на геостационарной орбите, где находятся наиболее важные американские космические объекты, включая коммуникационные и разведывательные спутники, а также спутники, оповещающие о запуске ядерного оружия.



Заявление президента США Дональда Трампа о необходимости создания Космических войск стало благодатной почвой для насмешек американских комиков. Например, на шоу «Во всей красе» (Full Frontal) на канале TBS ведущая Саманта Би предложила свою версию «Гимна космических войск»: её исполнил хор, одетый в серебристые костюмы и футуристические солнечные очки и издающий звуки, похожие на выстрелы бластера. Одна из строчек гимна так: «Пиу-пиу-пиу, ты убит!»



«Над космическим родом войск, который навевает воспоминания о «Звёздных войнах», легко смеяться, однако Трамп в чём-то прав, — признаёт корреспондент CNN. — Американские командиры очень серьёзно относятся к необходимости бороться с новыми угрозами в космосе. Называйте их как хотите — Космические войска или более обеспеченный аналог Командования космических сил — но очевидно одно: война пришла в космос, и США должны быть к ней готовы».



Американские военные неоднократно симулировали сценарий войны в космосе, который строился на том допущении, что атаки на этом театре боевых действий могут предвосхитить полномасштабную войну на земле, в том числе кибероперации и даже ядерный конфликт. Даже ограниченное столкновение в космосе может иметь катастрофические последствия, потому что многие современные технологии зависят от функционирования спутников.



Такая война против США, скорее всего, начнётся без единого звука и будет идти параллельно с серией кибератак по всей стране. Телевизоры погаснут, интернет отключится, а банкоматы перестанут выдавать деньги. Сначала это будет больше походить на обычные технические неполадки, однако уже тогда линия фронта проляжет не только в киберпространстве, но и на просторах космоса.



Лазеры наземного базирования атакуют американские коммуникационные спутники на нижней орбите. Ракеты, запущенные с вражеских кораблей и самолётов уничтожат спутники GPS на высоте более 12 тыс. миль. Ещё выше — на геостационарной орбите — «спутники-камикадзе» нейтрализуют важнейшие разведывательные спутники и спутники, оповещающие о ядерном ударе. Подобная масштабная атака породит такое количество обломков, что на протяжении многих лет орбита будет непригодна для использования.



Потеря спутников будет иметь огромный эффект. Финансовые рынки, зависящие от военных спутников GPS, будут парализованы. Интернет отключится. Все сделки повиснут в воздухе, так как кредитки станут бесполезными. Такая же судьба ждёт и сотовую связь. Светофоры и семафоры, которые настраиваются исходя из данных GPS, по умолчанию будут показывать красный свет, что приведёт к транспортному коллапсу, а воздушные перелёты станут невозможными, так как пилотам будет не на что ориентироваться. Правительственным чиновникам придётся подумать о введении чрезвычайного положения.



Космическая война внесёт сумятицу в жизнь обычных граждан, однако работу военных она просто парализует, так как те во многом зависят от современных вооружений. «Мы вернёмся к методам войны Второй мировой, — отметил по этому поводу генерал Уильям Шелтон. — Только подумайте о всём том, что не может существовать в отрыве от космоса — дистанционно управляемых воздушных судах и всепогодных высокоточных управляемых боеприпасах. Сейчас мы можем нанести удар в любое время, в любом месте и при любой погоде. Эта возможность будет потеряна».



В космосе более слабый противник США сможет быстро уравнять шансы. Без GPS США больше не сможет атаковать беспилотниками «Исламское государство»* в Сирии. Американские крылатые ракеты и «умные» бомбы перестанут попадать по целям, а экипажам кораблей и самолётов придётся вернуться к бумажным картам и радиосвязи.



Хорошие новости состоят в том, что Командование космических сил уже выделило около 38 тыс. человек для защиты Америки на этом новом потенциальном поле боя. Однако американские командиры считают, что США слишком поздно отреагировали на эти новые опасности и только сейчас начали всерьёз разрабатывать эту тематику. Как сообщил Шутто один высокопоставленный офицер разведки, целый ряд военных игр «окончился не слишком хорошо» для США.



Для борьбы с этой угрозой уже ведётся разработка спутников с новой системой обороны включая щиты, прикрывающие от энергетического оружия. Кроме того, предполагается, что эти спутники будут более манёвренными, что позволит им уклоняться от любых воздействий. При этом американские командиры подумывают о выводе на орбиту оборонных спутников, которые будут прикрывать ключевые звенья космической инфраструктуры — как эсминцы, прикрывающие авианосцы. В более широком смысле американские чиновники говорят о повышении живучести спутников.



«США также предстоит ответить на целый ряд срочных вопросов в сфере доктрины космической войны. Разработают ли США и отправят ли на орбиту собственное космическое оружие? Станет ли оно сдерживающим фактором или послужит началом для новой гонки вооружений в небесах?.. Смогут ли США найти способ защитить свои спутники без использования наступательных вооружений?» — задаётся вопросом автор.



«До тех пор пока США не вложатся в любые более серьёзные Космические войска, Китай и Россия будут продолжать укреплять свои позиции на этом новом театре боевых действий. В этих обстоятельствах доселе немыслимая перспектива — полное военное поражение США от рук их противников — станет тревожно вероятной», — подводит итог Джим Шутто.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.