Daily Star: Британия занялась укреплением защиты от России и Китая в космосе

Британия решила наращивать военные возможности за пределами Земли, пишет Daily Star. Новая космическая стратегия, к созданию которой приложил руку экс-министр обороны Гэвин Уильямсон, среди прочего должна помочь стране «предотвратить китайское или российское нападение» на её спутники, утверждает издание.

Соединённого Королевство наращивает свой военный потенциал в космосе, чтобы «предотвратить нападения со стороны России и Китая», пишет Daily Star.

По словам издания, британские власти впервые составили оборонную космическую стратегию. В документе, просочившемся в СМИ, приводятся 10 угроз, с которыми могут столкнуться спутники страны. Среди них хакерские взломы, пуски ракет и атаки, направленные на «полное выведение из строя».

Инициатива призвана защитить инфраструктуру Британии в космосе. Ведь данные, собираемые спутниками, являются крайне важными для коммуникации и проведения боевых операций, поясняет издание.

«Китай и Россия признавали, что испытывают ракеты-перехватчики наземного базирования, которые потенциально могут быть использованы против спутников. Подобные системы создают значительное количество осколков на орбите, создавая опасность для множества сотен спутников», — утверждает в документе.

Его авторы также обращают внимание, что британским космическим аппаратам угрожают не только иностранные государства. По их мнению, частные компании также исследуют технологии, «которые, попав не в те руки, могут быть использованы против спутников».

Королевские ВВС, которые курируют космические военные операции, уже создают новую группировку маленьких спутников, чтобы повысить разведывательные возможности Вооружённых сил. Минобороны Великобритании также разрабатывает радар, способный отслеживать баллистические ракеты в космосе.

Британские власти отказались комментировать сообщения о новой космической стратегии. Но известно, что за её созданием стоит Гэвин Уильямсон, который на днях был уволен с поста министра обороны, отмечает издание.

Великобритания не единственная страна, которая пытается расширить свои военные возможности в космосе. Ранее повод для разговоров о космической гонке вооружения дал президент Дональд Трамп.

«Недостаточно просто иметь американское присутствие в космосе. Мы должны обеспечить американское господство в космосе. В этот раз мы не ограничемся водружением нашего флага и следами от ботинков», — пообещал президент США.