CNN: НАСА снова придётся обращаться за помощью к русским, что не нравится членам конгресса

У США сегодня нет технологий для отправки людей на орбиту, поэтому авария во время испытаний корабля Crew Dragon компании SpaceX может привести к срыву планов по отправке американских астронавтов на собственных кораблях. Как передаёт CNN, поэтому НАСА снова придётся обращаться к России, что очень не нравится членам американского конгресса.

Во время испытаний летательного аппарата Crew Dragon на космодроме во Флориде в небо поднялись густые клубы дыма. Как передаёт CNN, если проблема окажется достаточно серьёзной, это может привести к срыву планов по отправке астронавтов в космос на борту этого корабля, которая должна была состояться уже к концу этого года.

Как сообщили представители компании SpaceX, на мысе Канаверал проводилась серия испытаний двигателей аппарата, и на финальном этапе этих испытаний возникли проблемы. Компания SpaceX будет работать вместе с НАСА, чтобы найти причину аварии.

«Главная причина, по которой мы занимаемся испытаниями, — необходимость получить гарантию, что наши системы отвечают самым строгим требованиям безопасности, и выявить аномалии, подобные этой», — говорится в заявлении SpaceX.

Работа над аппаратом Crew Dragon уже идёт с опозданием, и новые задержки могут всерьёз осложнить положение НАСА. В настоящее время у США нет технологий для отправки людей на орбиту, поскольку программа космических шаттлов была закрыта в 2011 году. Однако НАСА платит примерно $80 млн за место, чтобы отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию на борту российских «Союзов», и членам конгресса США это не нравится.

Планировалось, что ключевые испытания систем аварийного спасения аппарата Crew Dragon пройдут в июне, а его первая миссия с астронавтами Дугом Херли и Бобом Бенкеном на борту была намечена на июль, хотя представители НАСА недавно сообщили, что точная дата пока находится на рассмотрении.

В прошлом году федеральные контролирующие органы предупредили НАСА, что дальнейшие задержки могут поставить американских астронавтов в крайне сложное положение, если новые капсулы не будут готовы к полётам к концу 2019 года. НАСА зарезервировало места в капсулах «Союз» только до конца декабря. Однако в феврале американское космическое агентство сообщило, что оно попытается зарезервировать ещё два места — одно место на корабле, который отправится в космос позже в этом году, а другое на корабле, который стартует весной 2020 года, — чтобы обеспечить бесперебойную безопасную эксплуатацию и исследовательскую работу на МКС.