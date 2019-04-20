Le Point: французские учёные придумали «космический гараж» для старых спутников

Французские учёные озабочены масштабами распространения мусора на околоземной орбите, ведь при столкновении с другими объектами он может серьёзно их повредить. Они предложили идею о создании «космического гаража» — станции, где искусственный интеллект будет ремонтировать и перезаправлять старые спутники, а также делать из мусора вторсырьё, сообщает Le Point.

Сотрудники Высшего института авиации и космоса во Франции хотят дать вторую жизнь спутникам, пишет Le Point. У них появилась идея создать «космический гараж», где можно было бы заниматься ремонтом и утилизацией старых спутников. В итоге, благодаря увеличению продолжительности их жизни, получится немалая экономия.



Учёных беспокоит тот факт, что космос полон космического мусора, рассказала изданию представитель этих разработчиков Стефани Лизи Детре. Старые спутники, если их не убирают с орбиты после выхода из строя, могут стать источником нового мусора и столкнуться с другими космическими объектами. Они движутся с большой скоростью 7—8 км/с. Всего сегодня в космосе 34 тыс. объекта размером больше 10 см и сотни миллионов мелких частиц мусора.



Отдельная проблема в том, что в последнее время появляется всё больше дешёвых спутников, в надёжности которых есть сомнения. Некоторые даже свою миссию исполнить не успевают, как превращаются в космический мусор. Так, сейчас в рабочем состоянии на орбите только 39% спутников.



Особую опасность представляет собой вероятность столкновения спутника с космическим объектом, ведь это может привести даже к взрыву. А от него появятся новые обломки мусора, что спровоцирует цепную реакцию. Такие происшествия могут привести к помехам в работе интернета, GPS, телефонной связи и телевидения, а также к потере данных от метеонаблюдений, которые необходимы для предотвращения катастроф. Также, например, может повредиться кабель, который соединяет космонавта с кораблём, когда он выходит в открытый космос



И в отсутствие «космических жандармов» никакое наказание за это невозможно. Так, Индия провела испытания оружия, которое уничтожило спутник и создало множество обломков космического мусора. И если государства продолжат загрязнять космос, то уже через 30 лет они не смогут запустить туда больше ни малейшего спутника.



Франция стала первой, кто озаботился этим вопросом на государственном уровне. Так, там приняли закон, который обязывает все компании, производящие космическое оборудование, озаботиться его утилизацией. Научными изысканиями в этой области занимается и Япония. Также эксперты работают на международном уровне, чтобы регулировать эту сферу, рассказала мадам Детре. Так, есть предложения ввести налог на утилизацию таких объектов.



Идея французских учёных состоит в том, чтобы вместо того, чтобы запускать новый спутник, можно было бы заправить старый, починить его и даже создать новые детали из вторсырья. Некий «космический гараж». И это масштабный проект, ведь он предусматривает также целый флот объектов, которые будут заниматься перевозкой топлива между станцией и Землёй, спутники по диагностике мусора, а также спутники, которые будут перемещаться от станции к мусору. Планируется также, что в гараже будет задействован искусственный интеллект, способный к автономной работе, рассказала Стефани Лизи Детре в интервью Le Point.