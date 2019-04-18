Hill: астронавт NASA замахнулась на «космический рекорд»

У астронавта Кристины Кох неожиданно появились все шансы побить абсолютный рекорд по продолжительности пребывания в космосе, сообщает The Hill. Об этом стало известно после того, как NASA объявило о продлении миссии американки на МКС до февраля 2020 года, отмечает издание.

Астронавт NASA Кристина Кох установит новый женский рекорд по продолжительности пребывания в космосе, сообщает The Hill.

Об этом объявило само NASA после того, как в американском ведомстве приняли решение продлить миссию Кристины Кох на борту Международной космической станции до февраля 2020 года, отмечает издание.

В декабре этого года Кристина Кох официально побьёт женский рекорд по продолжительности беспрерывного пребывания на орбите, который на сегодняшний момент составляет 288 дней и принадлежит американке Пеги Уитсон.

Ожидается, что в общей сложности американский астронавт Кристина Кох пробудет в космосе 328 дней, уточняет The Hill.

«Мечта сбылась», — именно так прокомментировала Кох новость о продлении её миссии на Международной космической станции и возможном рекорде.

«Увеличение продолжительности миссии Кристины поможет нам подготовиться к последующим экспедициям на Луну и Марс», — заявила научный руководитель Программы изучения человека в NASA Дженнифер Фогарти.

В итоге Кристина Кох не дотянет совсем немного до абсолютного рекорда по продолжительности беспрерывного пребывания в космосе американского астронавта Скотта Келли — 340 дней, подчёркивает издание.