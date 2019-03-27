ES: NASА предложило добровольцам провести два месяца в постели ради науки

В рамках нового эксперимента NASA попросит 24 добровольцев провести в кровати два месяца, сообщает Evening Standard. В американском космическом управлении отметили, что исследования помогут учёным изучить влияние искусственной гравитации на организм и её преимущества для астронавтов.

Американское космическое агентство NASA наймёт команду добровольцев, которые в рамках нового эксперимента «на благо науки» проведут 60 дней в кровати, за что получат почти по $19 тыс., сообщает Evening Standard.

В сентябре 24 испытуемых отправятся в Германский центр авиации и космонавтики, где и проведут последующие два месяца прикованными к постели. Таким образом учёные проверят потенциальные преимущества искусственной гравитации.

В рамках эксперимента добровольцев разделят на две группы и поселят в комнатах по одному. В их распоряжении будут телевизор, материалы для чтения и другие развлечения, однако сами организаторы исследования советуют провести это время для приобретения новых навыков или за прохождением онлайн-курсов.

При этом лежать испытуемые будут с небольшим наклоном, так, чтобы их ноги располагались немного выше головы. Это позволит уменьшить приток крови к конечностям и приведёт к мышечной деградации, подобной той, с которой сталкиваются астронавты в космосе.

Кроме того, ежедневно кого-либо из участников исследования будут помещать в центрифугу, внутри которой их кровь снова будет приливать к ногам. Это позволит изучить влияние искусственной гравитации на организм, а также продемонстрирует её преимущества для астронавтов.

В целом исследование займёт 89 дней. Перед началом эксперимента его участники пройдут пятидневный курс ознакомления, а по истечении двух месяцев им предоставят 14 дней на отдых и реабилитацию.

Evening Standard отмечает, что за добровольцами будет постоянно наблюдать группа врачей, психотерапевтов и учёных, а диетолог спланирует их питание на всё время проведения эксперимента.