CBS News: в NASA попрощались с марсоходом Opportunity

NASA сообщили о завершении миссии марсохода Opportunity, опустившегося на поверхность Красной планеты в 2004 году, передаёт CBS News. Отмечается, что из-за пылевой бури свет перестал поступать на солнечные батареи.
ТОМАС ЦУРБУХЕН, помощник директора NASA:С чувством глубокой признательности и благодарности я объявляю о завершении миссии Opportunity.
Об этом NASA заявили после многочисленных неудачных попыток связаться с марсоходом. Последний раз он выходил на связь в июне прошлого года, прежде чем мощная пылевая буря стала препятствовать поступлению света на солнечные батареи.
ДЖОН КААЛЛАС, менеджер проекта Mars Exploration Rover: Небо над марсоходом стало чёрным, энергия перестала поступать, и он замолчал.
Opportunity опустился на поверхность Марса в 2004 году и значительно превзошёл первоначальную миссию, длинной в 90 дней. Среди его достижений нахождение доказательств того, что некогда на поверхности Марса была вода. Кроме того, он изучил первый метеорит, найденный на другой планете.
ДЖИМ БРАЙДЕНСТАЙН, администратор NASA:Это принесёт пользу людям по всему миру, эти открытия будут полезны ещё много лет.
ДЖОН КААЛЛАС:Несмотря на то что это лишь машина, прощаться всё же очень тяжело.
Хотя миссия Opportunity завершилась, исследование Красной планеты продолжается благодаря марсоходу Curiosity и аппарату InSight.
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