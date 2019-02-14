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CBS News: в NASA попрощались с марсоходом Opportunity

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NASA сообщили о завершении миссии марсохода Opportunity, опустившегося на поверхность Красной планеты в 2004 году, передаёт CBS News. Отмечается, что из-за пылевой бури свет перестал поступать на солнечные батареи.

Устанавливавшее рекорды путешествие марсохода Opportunity завершилось.

ТОМАС ЦУРБУХЕН, помощник директора NASA: С чувством глубокой признательности и благодарности я объявляю о завершении миссии Opportunity.

Об этом NASA заявили после многочисленных неудачных попыток связаться с марсоходом. Последний раз он выходил на связь в июне прошлого года, прежде чем мощная пылевая буря стала препятствовать поступлению света на солнечные батареи.

ДЖОН КААЛЛАС, менеджер проекта Mars Exploration Rover: Небо над марсоходом стало чёрным, энергия перестала поступать, и он замолчал.

Opportunity опустился на поверхность Марса в 2004 году и значительно превзошёл первоначальную миссию, длинной в 90 дней. Среди его достижений нахождение доказательств того, что некогда на поверхности Марса была вода. Кроме того, он изучил первый метеорит, найденный на другой планете.

ДЖИМ БРАЙДЕНСТАЙН, администратор NASA: Это принесёт пользу людям по всему миру, эти открытия будут полезны ещё много лет.

ДЖОН КААЛЛАС: Несмотря на то что это лишь машина, прощаться всё же очень тяжело.

Хотя миссия Opportunity завершилась, исследование Красной планеты продолжается благодаря марсоходу Curiosity и аппарату InSight.

Том Хэнсон, CBS News, Нью-Йорк.

Дата выхода в эфир 14 февраля 2019 года.

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