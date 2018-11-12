Daily Mail Оригинал

DM: российские и европейские учёные приблизились к ответу на вопрос, есть ли жизнь на Марсе

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Рабочая группа экспедиции марсохода «Экзомарс» рекомендовала в качестве места высадки исследовательского модуля плато Кислое, сообщает Daily Mail. Отмечается, что совместная российско-европейская экспедиция позволит учёным подтвердить или опровергнуть гипотезу о существовании жизни на Марсе.
DM: российские и европейские учёные приблизились к ответу на вопрос, есть ли жизнь на Марсе
Reuters

Учёные сужают список районов Марса для приземления марсохода «Экзомарс» в рамках предстоящей экспедиции на Красную планету, сообщает Daily Mail. Как отмечает издание, совместная российско-европейская миссия позволит исследователям подтвердить или опровергнуть гипотезу о существовании жизни на Марсе.

Группа исследователей, занимающихся данным вопросом, выбирала из двух потенциальных мест для посадки — плато Кислое и долина Мавра. Согласно предварительным анализам, проведённым специалистами, в далеком прошлом в обоих районах могла в изобилии присутствовать вода, а значит, оба варианта отвечают критерием экспедиции. Однако в итоге большинством голосов предпочтение было отдано плато Кислое.

«При том, что оба места предлагают ценную возможность для учёных исследовать древнюю богатую водой среду, в которой могли обитать микроорганизмы, плато Кислое получило большинство голосов», — заявил один из научных руководителей миссии Хорхе Ваго.

На наличие воды в этих районах, по словам учёных, указывает выявленный там в большом количестве глинистый грунт.

Издание отмечает, что теперь рекомендация рабочей группы  должна получить одобрение Европейского космического агентства и российской государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

При этом, по словам Ваго, орбитальный аппарат для изучения происхождения малых газовых составляющих в атмосфере Марса Trace Gas Orbiter «уже начал искать следы биологической активности в атмосфере Марса».

В свою очередь, спускаемый исследовательский модуль российско-европейской миссии будет запущен в 2020 году и достигнет поверхности планеты годом позже. Ожидается, что место его приземления будет подтверждено в середине следующего года. Все собранные на поверхности Красной планеты данные марсоход будет передавать при помощи Trace Gas Orbiter, сообщает Daily Mail.

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