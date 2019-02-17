Washington Post: американцы вернутся на Луну, чтобы обосноваться там

Космическая гонка возрождается, сообщает The Washington Post, приводя в пример многочисленные запланированные на текущий год экспедиции. Теперь космос и, в частности, Луна, ввиду своих ресурсов, представляют ещё и экономический интерес. NASA и правительство США объявили, что Америке необходимо «как можно скорее» вернуться на Луну.

В разгар «космической эры» США и СССР проторили путь к Луне: с 1966 по 1976 годы они посадили на лунную поверхность 20 космических аппаратов, включая 6 кораблей «Аполлон» с астронавтами NASA, пишет The Washington Post.

Однако с момента последней из этих экспедиций, когда советский зонд доставил 6 унций лунного грунта, Луна, по сути, была заброшена. Общество и политики потеряли к ней интерес, констатирует издание. За последующие 42 года, лишь один космический аппарат совершил успешную посадку на спутнике: китайский Chang’e в 2013 году.

Впрочем, Луна вновь становится центром возрождённой космической гонки, отмечает The Washington Post — и здесь, совсем как в классическом голливудском перезапуске, присутствуют новые персонажи и новые сюжетные линии.

Издание выделяет подъём Китая, который 3 января впервые в истории осуществил посадку космического аппарата на обратную сторону Луны. Кроме того, в этом месяце запланирован пуск израильского аппарата: если он пройдёт успешно, то Израиль станет четвёртой, после США, России и Китая страной, чей космический корабль достиг лунной поверхности.

В нынешнем году свои лунные миссии планируют Индия и Китай, а в минувший четверг администратор NASA Джим Брайденстайн заявил, что ведомство намерено сотрудничать с частным сектором, чтобы уже в этом году посадить на Луну американский космический аппарат: «нам важно вернуться на Луну как можно скорее. На этот раз мы прибудем на Луну для того, чтобы там обосноваться. Мы не собираемся оставить флаг, следы и улететь, чтобы не появляться следующие 50 лет». Более того, администрация Трампа объявила, что возвращение на Луну входит в число основных приоритетов.

The Washnigton Post сообщает, что в случае успеха всех этих миссий, будет установлен новый рекорд по количеству успешных посадок на лунную поверхность за один год.

Как и в годы холодной войны, международная космическая гонка подогревается национальной гордостью и стремлением к научным открытиям. Но, как пишет издание, есть и новый стимул: алчность. Многие корпорации получают выгоду от новых технологий. Кроме того, ряд состоятельных людей верит в то, что на Луне можно создать прибыльный бизнес, добывая её ресурсы. В итоге уже сейчас есть компании, которые планируют запуск аппаратов к Луне в ближайшие годы — спутник Земли притягивает инвесторов и первооткрывателей так же, как в своё время их притягивал американский Дикий Запад.

Однако, отмечает The Washington Post, как и Дикий Запад, космос далёк и опасен. Даже в самых оптимистичных прогнозах говорится, что большинство фирм ждёт банкротство. Поэтому космос, в особенности глубокий, остаётся вотчиной государств, а не корпораций, подчёркивает издание: на космические исследования, в первую очередь, толкают страх быть превзойдёнными другими странами и стремление к знаниям. Впрочем, наиболее рисковые из предпринимателей, все же, не оставляют попыток.

В 2015 году в Конгрессе США был принят закон о коммерческом космосе, который позволил американским компаниям добывать космические ресурсы. По данным учёных, лунные ресурсы залегают неглубоко: проблема заключается в дороговизне полёта.

Как информирует издание, для преодоления земного притяжения космическим кораблям требуется огромное количество реактивного топлива: полёт на Луну сравнивается с поездкой по стране без заправок, когда всё топливо необходимо брать с собой.

Однако недавно выяснилось, что на Луне есть топливо в форме воды: этот факт резко изменил текущий подход к освоению лунной поверхности. Тот, кто первым завладеет лунной водой, получит серьёзное преимущество. Вот почему, пишет The Washington Post, Брайденстайн говорил о необходимости скорейшего возвращения.

Издание сообщает, что NASA выделяет для выполнения этой цели всё больше денег, сотрудничая с частным сектором: недавно ведомство отобрало 9 компаний, по чьим разработкам полёт должен состояться в этом году. Кроме того, уже многие годы NASA и Пентагон вкладывают миллиарды долларов в компании вроде SpaceX Илона Маска, помогая им в создании ракет, способных запускать спутники на околоземную орбиту.