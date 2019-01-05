SRF: современная космическая гонка ведётся за деньги, а не престиж

Сегодня страны ведут космическую гонку не только для демонстрации силы и своего технологического превосходства, сообщает SRF. За этим стоят и вполне конкретные экономические интересы. Добыча сырья в космосе переходит из области научной фантастики в реальность, рассказывает швейцарский телеканал.

Несмотря на все научные достижения, которые принёс Китаю полёт на Луну, как и в случае с остальными миссиями к спутнику Земли в истории, здесь речь также идёт о космической славе, демонстрации силы и технологического превосходства. Но вновь пробудившийся в последнее время интерес к космосу связан и банально с деньгами. Зарабатывать их можно и там наверху.

Добыча сырья в космосе. Звучит как научная фантастика, но со временем она может стать реальностью, ведь на многих небесных телах есть большое количество драгоценного сырья, например, гелия-3.

АРНОЛЬД БЕНЦ, астрофизик: Гелий-3 накапливается на Луне из-за солнечного ветра. Он может использоваться как топливо для термоядерного синтеза, то есть производства энергии в будущем. На сегодняшний день это пока что коммерчески невозможно. Но, возможно, в будущем этот способ позволит снабжать Землю энергией.

На Земле гелий-3 встречается редко. На Луне же, как считают учёные, находятся большие залежи. Спорной с научной точки зрения остаётся добыча другого сырья. В космосе есть и другие полезные ископаемые, как, например, железо, но…

АРНОЛЬД БЕНЦ: По-видимому, должно сменится ещё несколько поколений, пока добыча этого сырья станет коммерчески выгодной. Нельзя забывать, что экономический интерес — это основной стимул для разработки новых технологий.

Ведь то, что работает в космосе, работает и на Земле. Американцы первыми это показали. Миссия «Аполлон» предоставила им важные данные для разработки компьютеров. Полёты на Луну могут быть полезны и для изучения угроз. В 2013 году в российском Челябинске упал метеорит, в результате чего пострадало более тысячи людей. В 2017 недалеко от Земли пролетел ещё один.

АРНОЛЬД БЕНЦ: В Луну врезалось большое количество астероидов, комет и других небесных тел. Так что можно найти их обломки и изучить то, что хранилось там миллиарды лет. На Земле следов уже давно не осталось.

Многие государства заинтересованы в Луне. Речь уже давно идёт не только о престиже, но и о конкретных экономических интересах.

Дата выхода в эфир 04 января 2019 года