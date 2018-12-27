Global Times: Китай в 2018 году обошёл Россию и США по запускам ракет

2018 год стал очередным знаковым рубежом для космической программы Китая: по итогам года Поднебесная впервые обогнала США по количеству пусков ракет носителей, сообщает The Global Times. Как констатируют китайские специалисты, страна в деле изучения космического пространства перешла «из догоняющих в лидеры».
Китай в минувший вторник вывел на орбиту испытательный телекоммуникационный спутник, осуществив тем самым 37-ой по счету пуск космической ракеты за 2018 год, сообщает Global Times.
Как уточняет китайское издание со ссылкой на сайт Rocket Launch, Поднебесная уже опередила по количеству запусков ракет-носителей США (34 пуска) и Россию (18 пусков). А поскольку у Китая и США до конца года запланировано по одному запуску, Китай станет лидером по итогам года, подчёркивается в материале.
Как заявил в интервью Global Times глава Центра космических исследований при Академии наук Китая Ван Чи, 2018-ый стал для страны важным этапом, поскольку она наконец перешла от статуса «догоняющего» к лидерству. Чиновник вместе с тем подчеркнул, что Китаю на фоне борьбы мировых держав за большее влияние в космосе понадобится увеличивать вложения в изучение дальнего космоса и прикладные области космических исследований..
По данным Global Times, запущенный во вторник спутник будет применяться для исследований в области передовых технологий, включая квантовую связь. Спутник вывела на орбиту ракета «Чанчжэн-3С»; состоявшийся пуск стал для ракет этого семейства 296-м, отмечается в статье.
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