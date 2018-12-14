NYT: при отказе США сотрудничать в космосе, Россия обратится к Китаю

Несмотря на то, что чиновники Роскосмоса надеются, что им удастся убедить США продолжить совместное пилотируемое исследование космоса в следующем десятилетии, они сталкиваются с серьёзными препятствиями. Поэтому, как пишет The New York Times, если переговоры не принесут желаемого результата, Россия в поисках партнёра может обратиться к Китаю или Индии.

Чиновники российского космического ведомства надеются, что им удастся убедить Вашингтон продолжить совместное пилотируемое исследование космоса в следующем десятилетии. Однако, как пишет The New York Times, они сталкиваются с серьёзными препятствиями. Администрация Трампа уже внесла предложение о том, чтобы к 2025 году США прекратили финансировать Международную космическую станцию, которая сегодня остается главным совместным проектом двух стран. Окончательное решение будет принимать Конгресс. После этого Америка продолжит осваивать космос на коммерческой основе.

Как пишет издание, переговоры между США и Россией обещают быть сложными, и загадочный инцидент на МКС ещё больше усугубляет ситуацию. В августе в корпусе российской капсулы «Союз», состыковавшейся со станцией, было обнаружено отверстие, из которого уходил воздух. Глава российского космического агентства Дмитрий Рогозин заявил в интервью, что это отверстие стало результатом сознательного акта саботажа, однако до сих пор неясно, появилось оно до запуска или уже на орбите. Российские СМИ активно писали о вероятности того, что астронавты НАСА могли совершить этот акт саботажа, однако американский командир МКС отверг эти обвинения.

По словам Рогозина, он и администратор НАСА Джим Брайденстайн договорились не строить догадки по поводу причин и политических последствий этого инцидента до окончания расследования. По словам Рогозина, повлияет или нет появление отверстия на будущее сотрудничества в космосе зависит от результатов расследования.

Однако даже если отвлечься от инцидента с отверстием в корпусе, до сих пор неясно, как долго сможет продлиться сотрудничество США и России в космосе с учётом той враждебности, которая теперь окружает их отношения. В своем интервью Рогозин отметил, что Россия хочет и дальше проводить совместные полеты в космос с США и их союзниками, несмотря на возникшую напряжённость. По его словам, американская и российская программы пилотируемых полетов в космос должны и впредь реализовываться совместно — как символ сосуществования и мирных амбиций науки. Он также отметил, что будет ошибкой не привлекать россиян к рискованным предприятиям в космосе.

Российское оборудование может помочь обеспечить безопасность в том случае, если что-то пойдет не так рядом с поверхностью Луны, — подобно тому, как российские ракеты смогли обеспечивать МКС всем необходимым после катастрофы космического шаттла «Колумбия» в 2003 году.

«Даже если американцы создадут свою лунную систему транспортировки, всегда должен существовать резерв для безопасности экипажа. Этот резерв может существовать, только если партнер, — а сейчас это в состоянии делать только Россия и никто другой, — располагает другой, альтернативной системой транспортировки, способной спасти астронавтов в случае очень проблематичной ситуации», — заявил Рогозин.

По его словам, Россия хочет и дальше реализовывать свою космическую программу совместно с США — будь то освоение Луны или какие-то другие предприятия. Но если переговоры не принесут желаемого результата, Россия в поисках партнёра может обратиться к Китаю или Индии.

«Китай предлагает множество инициатив, нацеленных на сотрудничество, просит нас помочь им в разработках, хотя они уже достигли хорошего уровня развития, Они предлагают создать совместную станцию», — добавил чиновник.