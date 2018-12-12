NTD: космонавты проверили снаружи герметичность заделанного отверстия в корпусе «Союза»

Во время выхода в открытый космос, который продолжался почти восемь часов, россияне Олег Кононенко и Сергей Прокопьев тщательно обследовали отверстие в корабле «Союз МС-09», который летом пристыковался к МКС. Загадочное отверстие было обнаружено и загерметизировано снаружи ещё в августе. Новый осмотр показал, что это не помешает предстоящему возвращению «Союза» с экипажем на Землю 20 декабря, передаёт NTD.

Российские члены экипажа МКС Олег Кононенко и Сергей Прокопьев совершили выход в открытый космос. На них легла сложная задача: обследовать отверстие в корабле «Союз МС-09» и взять образцы материалов в районе этого отверстия.

Для этого космонавты вскрыли экранно-вакуумную изоляцию и микрометеоритную защиту. После этого взяли образцы герметика, которым закрыто отверстие, и образцы с поверхности обшивки. Во время работ Кононенко увидел жёлто-чёрное образование вокруг отверстия.

Корабль «Союз МС-09» пристыковался к МКС в начале июня. В конце августа системы орбитальной станции зафиксировали утечку воздуха. После этого было обнаружено маленькое отверстие в обшивке бытового отсека «Союза». В этот же день российские космонавты заделали дыру герметиком.

Ракетно-космическая корпорация «Энергия», построившая корабль, исключила брак при производстве. Инцидент расследует Роскосмос. Образцы с поверхности «Союза» передадут экспертам. При этом Кононенко и Прокопьев не увидели на защите следов, которые могли остаться, если бы отверстие просверлили изнутри корабля.

Выход в открытый космос длился 7 часов 45 минут — на 1 час 14 минут дольше расчётного времени. Кононенко и Прокопьев с основной задачей справились.

По данным Роскосмоса, отверстие в обшивке «Союза» не угрожает безопасности космонавтов. Оно также не будет представлять опасности во время возвращения экипажа на Землю, которое запланировано на 20 декабря.

Дата выхода в эфир 12 декабря 2018 года.