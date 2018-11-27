Daily Mirror: на борту МКС обнаружили устойчивые к лекарствам бактерии

На Международной космической станции были обнаружены бактерии, обладающие высоким риском патогенности и устойчивостью к лекарствам, сообщает Daily Mirror. По словам учёных, в настоящий момент астронавты находятся вне опасности, однако они собираются следить за найденными бактериями.

В туалете и месте для физических упражнений на Международной космической станции были обнаружены штаммы бактерии Enterobacter, которые устойчивы к большинству лекарств, передаёт Daily Mirror.

Учёные NASA предупреждают, что обнаруженные штаммы могут быть потенциально опасны для здоровья астронавтов на борту МКС. При этом издание отмечает, что учёные оценили вероятность появления на станции патогенного штамма бактерий, которые совпадают с теми, что нередко встречаются в больницах на Земле, в 79%.

«С учётом высокой устойчивости к большинству лекарств и повышенного риска патогенности, который мы выявили, эти виды потенциально представляют серьёзный повод для рассмотрения вопросов, связанных с состоянием здоровья астронавтов в будущих миссиях», — сказал один из авторов исследования обнаруженных в пробах 2015 года бактерий Нитин Сингх.

Учёные уверяют, что сейчас астронавты вне опасности, однако они всё же собираются провести ряд дополнительных тестов.

«Важно понимать, что штаммы, найденные на МКС, не опасны, то есть они не угрожают здоровью человека, однако за ними нужно следить», — приводит Daily Mirror слова Сингха.