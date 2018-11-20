Standard: за 20 лет МКС стала самым дорогим и успешным мировым проектом

Прошло ровно 20 лет с тех пор, как в космос отправился первый российский модуль нынешней МКС, сообщает австрийская газета Der Standard. С тех пор станция превратилась в крупную исследовательскую лабораторию. Несмотря на политические разногласия, она стала успешным международным проектом — и самым дорогим. На МКС уже было потрачено свыше $100 млрд, однако станция поизносилась, и пока не известно, какое будущее её ожидает после 2024 года.

МКС отмечает свой 20-й юбилей: уже на протяжении двух десятков лет Международная космическая станция дрейфует в космосе примерно в 400 км над землёй с экипажем на борту, пишет австрийская газета Der Standard. За это время она успела превратиться в исследовательскую лабораторию и международное «общежитие» с меняющимися жильцами.

Однако сейчас в первую очередь из Москвы звучат призывы пересмотреть концепцию. На некоторый износ указывает серия мелких неполадок, произошедших за последние месяцы, отмечается в статье. Проект, на который за время его существования было потрачено порядка €87 млрд, в данный момент находится под большим вопросом, утверждает издание. МКС точно будет работать до 2024 года, однако её дальнейшая судьба пока не решена.

Как напоминает издание, 20 ноября 1998 года в космос был запущен первый российский модуль «Заря». С тех пор МКС продолжала развиваться и разрослась до размеров футбольного поля и объекта высокого технического оснащения. По словам немецкого космонавта Александра Герста, это «наиболее сложная, ценная и невероятная машина, какую когда-либо построило человечество». Исследования в космической лаборатории без перерыва ведутся на протяжении 18 лет. Герст находится на МКС уже во второй раз, отмечает Der Standard.

В 1984 году президент США Рональд Рейган распорядился, чтобы в NASA занялись разработкой космической станции с экипажем на борту. Вскоре американцы решили действовать совместно с европейцами — в том числе и для того, чтобы Европа не организовала свою собственную станцию в космосе. После распада СССР возникла «не совсем бескорыстная» идея включить в проект Россию. Сотрудничество позволило улучшить взаимопонимание между странами после холодной войны, но космическая станция разрослась до больших размеров, чем было запланировано.

Большинство конструкций для строительства станции производились в США и России. В 2008 году на орбиту попала построенная в Бремене и Турине европейская исследовательская лаборатория. Условия жизни на МКС непростые: при полном составе экипажа практически не остаётся личного пространства, космонавтам приходится довольствоваться едой из тюбиков, а процедура принятия душа довольно трудна и утомительна.

Из-за системы вентиляции воздуха возникает много шума, а воздух внутри пахнет газовыми выбросами различных приборов и приспособлений, смешивающихся с запахами человеческих тел и отходов, хотя и изолированных, но утилизируемых лишь раз в пару месяцев.

О будущем МКС сейчас ведётся много разговоров, не в последнюю очередь по той причине, что НАСА и Роскосмос предпочитают выдавать по этому поводу минимум информации, пишет австрийская газета. За годы МКС успела поизноситься, это касается и её наружной поверхности. Нередко станции приходится временно менять курс, чтобы избежать столкновений с крупным космическим мусором, тогда как мелкие обломки уже оставили на внешней поверхности станции немало царапин и щербин.

Впрочем, больше сомнений в безопасности МКС появилось в связи с парой недавних инцидентов. Один был связан с обнаруженной в российской капсуле «Союз» трещиной, другой — с последовавшим неудачным запуском ракеты с двумя космонавтами, который, однако, закончился для них благополучно.

Критики любят говорить о том, что МКС — самый дорогой проект в масштабах планеты, потому что его стоимость с 1998 года заметно превысила $100 млрд. США платят на её поддержание более $3 млрд в год, европейская космическая организация Esa до сих пор инвестировала в МКС 10 млрд. При этом наиболее крупными инвесторами среди европейских стран стали Германия, Италия и Франция.

По версии Esa, возможно, что проект МКС будет продлён до 2028 года. В то же время администрация Трампа стремится зайти на шаг дальше и продвигает идею приватизации станции. Глава Esa Жан Вёрнер, однако, в такую концепцию не верит. Содержание МКС попросту обходится слишком дорого, и если никто больше не захочет использовать этого колосса в 420 тонн, МКС будет подвергнута контролируемому падению в Тихий океан, как и её предшественница станция «Мир».

Между тем, МКС относится к одной из немногих сфер, в которых удалось успешно реализовать проекты в стороне от большой политики, отмечает издание. По мнению немецкого космонавта Герста, эта станция в сотнях километров над землёй может быть для мира хорошим примером. «Если мы можем так сотрудничать над континентами, то вместе мы можем достичь намного больше — нужно только попытаться», — цитирует Der Standard слова Александра Герста.