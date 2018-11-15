Обозреватель The Conversation рассказала, почему уборка космического мусора стала вопросом национальной безопасности

Решение проблемы космического мусора — это не только технический вопрос, но и вопрос национальной безопасности, пишет обозреватель The Conversation Саадия Пекканен. По её словам, подобный мусор таит в себе скрытый вызов — милитаризацию космических технологий, которые вроде бы предназначены для уборки этого самого мусора.

«Как специалист по международным отношениям, который изучает политику и законы, связанные с космосом, я пришла к пониманию того, что большинство людей не до конца осознают: решение вопроса космического мусора это в равной мере как технический вопрос, так и вопрос национальной безопасности», — пишет в своей статье для The Conversation профессор Вашингтонского университета Саадия Пекканен.

Наивно полагать, что обломки, вращающиеся вокруг Земли, — это всего лишь препятствие на пути пилотируемых миссий, отмечает она. Поскольку деятельность во внеземном пространстве тесным образом связана с геополитикой на Земле, космический мусор таит в себе скрытый вызов — милитаризацию космических технологий, нацеленных на уборку этого самого мусора.

«Внесу ясность, космический мусор представляет значительные риски: однако чтобы понять эти риски, мне следует объяснить, что это такое и как он образуется. Под термин «космический мусор» понимаются нефункционирующие рукотворные объекты, остатки деятельности, относящейся к ранним дням космической эпохи», — пишет Пекканен.

Со временем, отмечает она, этот термин приобрёл более широкое значение и теперь он включает в себя как использованные ступени ракет-носителей, так и отвёртки, болты и даже частички краски.

На земной орбите вращается 23 тысячи единиц мусора размером более 5-10 сантиметров, которые можно отследить и внести в каталог, и ещё сотни миллионов объектов, которые отследить нельзя. И крупные, и малые объекты, летящие со смертельно опасной скоростью, без сомнения, представляют опасность для гражданских, коммерческих и военных миссий во внеземном пространстве.

По данным Европейского космического агентства, к 2018 году в космосе произошло около 500 поломок, столкновений, взрывов и прочих событий, повлёкших к образованию космического мусора.

Однако решения, выработанные правительственными и коммерческими структурами для противодействия орбитальному мусору, — будь то лазеры, сети, магниты, роботы-манипуляторы и служебные спутники — лишь усилили опасения по поводу возможной скрытой гонки за доминирование во внеземном пространстве.

Ведь те же технологии, которые можно использовать для борьбы с мусором, могут быть применены и против функционирующих космических аппаратов, говорится в статье. Поскольку никто не может быть уверен относительно намерений, скрывающихся за подобными «коммерческими» технологиями очистки космического мусора, то правительства будут пытаться обойти своих конкурентов на этом рынке. И старые, и новые космические державы могут легко завуалировать свои военные намерения законными опасениями, связанными с угрозой космического мусора.

Слияние рынка и военной отрасли — это уже не какая-то теория заговора, а реальность, отмечает автор. Если вы великая держава, такая как США, которая сильно зависит от космических технологий как в экономическом, так и в военном плане, тогда вы уязвимы не только для космического мусора, но и для технологий, предназначенных для его очистки. И ваши союзники, и ваши противники знают об этом.

«В космосе, как и на Земле, главные космические державы мира — Соединённые Штаты, Китай, Япония, Россия, Индия — перешли от простого осознания положения дел в космосе к всеобъемлющему пониманию боевой обстановки. Если дела и дальше будут двигаться в этом направлении, то случайные или преднамеренные события с использованием орбитального мусора способны разрушить мирные перспективы относительно внеземного пространства», — указывает Саадия Пекканен.

Вопрос сохранения безопасного космоса не может решить ни одна держава, какой бы великой она не была, подчёркивает автор. Решить его также нельзя одними лишь военными или технологическими способами.

Для выработки долгосрочного мирного решения космических державам и лидерам государств нужно прибегнуть к политике сдерживания и дипломатии, а также обеспечить информированность общественности, подытоживает свою статью для The Conversation Саадия Пекканен.