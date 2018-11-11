«Полетела бы хоть на следующий день»: астронавт НАСА уверена в надёжности «Союзов» несмотря на недавнюю аварию

Астронавт НАСА Энн Макклейн, которая 3 декабря отправится на МКС на российском «Союзе», дала интервью каналу ABC News. Макклейн рассказала, что уверена в надёжности «Союзов» несмотря на недавнее крушение одной из ракет-носителей этого типа, и заявила, что данный инцидент в профессиональном сообществе воспринимают не как аварию, а как успех.

С того момента, как ракета-носитель «Союз», которую вы видите на ваших экранах, потерпела крушение, а находившийся на запускаемом ею корабле экипаж безопасно спустили на землю, минула всего неделя, но россияне уже готовятся вернуть его в небо — и первым человеком, который полетит на этой ракете с момента аварии, станет вот эта американская астронавт. Предстоящий полёт станет для неё первым в жизни. Уверенно ли она себя чувствует? Меня зовут Дэвид Кёрли, и вы смотрите Up To Speed.

Россияне заявляют, что причиной аварии «Союза» — первой за несколько десятилетий — стал производственный дефект одного из сенсоров; астронавта Ника Хейга и его коллегу-космонавта безопасно вернули на землю при помощи системы аварийного покидания. Теперь же стать первым человеком, который вернётся на «Союз», готовится подполковник армии США Энн Макклейн. Она вышла с нами на связь с российского космодрома.

ДЭВИД КЁРЛИ, ведущий ABC News: Вы станете первой американкой, которая полетит на ракете «Союз» с момента взрыва и аварии. Какие у вас ощущения по этому поводу?

ЭНН МАККЛЕЙН, астронавт НАСА: Если по сути, то я бы полетела на ракете «Союз» и на следующий день после аварии. Мне известно, что многие люди воспринимают этот инцидент как аварию, именно так его часто называют, но внутри нашего сообщества, которое каждый день профессионально занимается минимизацией рисков, это считают успехом. Я действительно уверена в этой ракете и этой системе, и если бы это было не так, меня бы здесь не было.

Макклейн — пилот вертолёта армейской авиации США, и в астронавты попала пять лет назад. Теперь она готовится отправиться в космос в первый раз. О своём желании стать астронавтом она сообщила родителям в возрасте трёх или четырёх лет.

ЭНН МАККЛЕЙН: Я не знаю, что меня в том возрасте так поразило, не могу точно установить, что это было, но вот в чём я уверена, так это в том, что эта сфера — настоящее волшебство, она стала моей целью в жизни, и я с нетерпением жду, когда же её достигну.

ДЭВИД КЁРЛИ: Что вас сильнее всего будоражит? О чём вы думаете, какого конкретно переживания больше всего ожидаете — отрыва от земли, невесомости? Что вас привлекает?

ЭНН МАККЛЕЙН: Наверное, всё это вместе и привлекает. Это такой опыт, аналогов которому на земле нет, и идеально отработать который здесь невозможно. Очень жду момента, когда я смогу ощутить тягу ракеты.

ДЭВИД КЁРЛИ: Почему космос? Что в космосе привлекло ваше воображение?

ЭНН МАККЛЕЙН: На мой взгляд, на протяжении всего существования человечества мы стремились осваивать новые территории — мы перемещались по земле, по морю; следующим по логике этапом, который наступил всего чуть больше ста лет назад, стал полёт. Ну а теперь мы, конечно, обращаем свой взор к звёздам и спрашиваем себя: «Что же дальше? Что там, наверху?».

Полёт Макклейн намечен на 3 декабря. Она проведёт на борту Международной космической станции шесть месяцев. Меня зовут Дэвид Кёрли, и вы смотрели передачу Up To Speed.

Дата выхода в эфир 10 ноября 2018 года.