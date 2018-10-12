Welt: неудачный запуск не должен помешать дружбе России и США в космосе

В космосе Россия и США должны оставаться друзьями, считает старший научный корреспондент немецкой газеты Die Welt Норберт Лоссау. Российские ракеты «Союз» — единственный для американских и европейских астронавтов способ попасть на МКС. Поэтому необходимо как можно скорее разобраться в причинах неудачи последнего запуска — в том числе чтобы предотвратить возникновение теорий заговора.

Только российские ракеты «Союз» могут доставлять космонавтов на международную космическую станцию, пишет старший научный корреспондент немецкой газеты Die Welt Норберт Лоссау. Для США и Европы других путей не существует, поэтому особенно важно как можно скорее расследовать последний неудавшийся запуск и предотвратить возникновение теорий заговора.

Как сообщается в статье, российские ракеты «Союз» совершили более 1500 успешных запусков и считаются надёжными «рабочими лошадками» для полётов в космос, в том числе с людьми на борту. Однако последний неудавшийся старт может повредить их репутации. Несмотря на то, что оба космонавта — Алексей Овчинин и Ник Хейг — смогли совершить аварийную посадку в 400 км от Байконура, это стало тяжёлым ударом для российской космонавтики — и для американской тоже, подчёркивает автор статьи.

Перед стартом, за которым директор НАСА Джим Брайденстайн наблюдал на месте, было подтверждено продолжение сотрудничества между США и Россией в сфере пилотируемых космических полётов. После завершения программы Space Shuttle по созданию космических челноков у США не осталось собственных возможностей для отправки астронавтов на орбиту. Америка зависима от России и её ракет «Союз», как и европейские астронавты которые тоже могут попасть на МКС только таким способом, отмечает немецкая газета.

Несмотря на рост напряжённости в отношениях между США и Россией в различных земных делах, в космосе сотрудничество до сих пор всегда протекало гармонично, утверждает журналист издания. Сложности возникли лишь в конце августа этого года, когда из-за отверстия в 3 мм на пристыкованной к МКС капсуле «Союза» на борту международной станции произошло небольшое падение давления.

Это происшествие тоже окончилось благополучно, потому что экипажу МКС удалось в короткие сроки залатать отверстие при помощи марлевого бинта и смолы. О причинах рассуждали не всегда предметно. Некоторые говорили об ошибке российского производителя, другие предполагали саботаж со стороны американского астронавта, пишет Die Welt.

Разобраться в причинах последней аварии важно не только для того, чтобы как можно скорее возобновить полёты на МКС, уверяет автор статьи. Для российско-американских отношений было бы полезно установить причину технической неисправности, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. «В противном случае велика опасность, что мы услышим по поводу неудавшегося запуска ту или иную теорию заговора», — предостерегает журналист Die Welt. В космосе Россия и США должны оставаться друзьями, подчёркивает Норберт Лоссау.