Das Erste о неудачном запуске «Союза»: все живы, чрезвычайной ситуации нет

После неудачного запуска ракеты «Союз» по направлению к Международной космической станции экипаж совершил успешную аварийную посадку, никто не пострадал, сообщает Das Erste. На ситуации на МКС этот инцидент также не отразиться, отметила корреспондент немецкого телеканала Биргит Фирних. Она напомнила, что ракета «Союз» одна из самых надёжных в мире.
На старте ракеты «Союз» по направлению к Международной космической станции произошла серьёзная поломка. Экипажу пришлось совершить аварийную посадку. Как сообщает Кремль, оба мужчины — россиянин и американец — находятся в добром здравии. Первые минуты после запуска с космодрома Байконур в Казахстане прошли по плану, но потом возникли проблемы с двигателем ракеты-носителя, из-за чего экипажу пришлось прервать полёт. С нами на связи из Москвы Биргит Фирних. Что на данный момент точно известно о причинах этого неудачного запуска?
БИРГИТ ФИРНИХ, корреспондент Das Erste:В эфире российского телевидения конструктор отказался давать комментарии на этот счёт. Но на данный момент складывается впечатление, что сломалась, как говорят на космическом жаргоне, «вторая ступень». Она не сработала. Речь, видимо, идёт о двигателе ракеты.
Впрочем, ракета «Союз» до сих пор считается одной из самых надёжных. Некоторые говорят, что в 97% случаев она не подводила. По известной мне информации, такого рода инцидентов с ракетой «Союз» было всего шесть, но во всех из них никто не погиб, как и в этот раз.
Госпожа Фирних, как этот неудачный запуск может отразиться на МКС?
БИРГИТ ФИРНИХ:Задача заключалась в том, чтобы доставить на МКС американца Ника Хейга и Алексея Овичинина. Они оба должны были усилить экипаж Александра Герста. Должны были провести на станции полгода. Теперь так скоро они там не окажутся. Хотя говорят, что оба находятся в добром здравии, так что, возможно, в течение следующих дней они всё-таки отправятся на МКС. Но чрезвычайной ситуации нет. Другие члены экипажа, находящиеся в космосе, обеспечены всем необходимым. Никакой чрезвычайной ситуации не произошло, если так можно выразиться.
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