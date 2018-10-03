Examiner: Россия и Китай оспаривают лидерство США уже не только на земле, но и в космосе

Развитие Россией и Китаем противоспутникового оружия угрожает лидирующим позициям США на низкой околоземной орбите, а также военным и экономическим позициям страны на земле, пишет The Washington Examiner. При этом в США отмечают, что готовы пойти на сотрудничество в космосе, лишь сочтя отвечающим интересам страны сотрудничество на земле.

В оборонной стратегии США начала 2018 года основным приоритетом для страны названа борьба с терроризмом, однако также сказано, что «сейчас основное внимание национальной безопасности США направлено на соперничество мировых держав». При этом The Washington Examiner полагает, что такие страны как Китай и Россия готовятся представить полноценную конкуренцию США в космосе. Так, обе страны развивают противоспутниковое оружие, которое может угрожать военным и экономическим позициям США.

В США активно размышляют над тем, как противостоять этой потенциальной угрозе военными или дипломатическими способами. Однако, по словам исполнительного секретаря Национального космического совета Скотта Пейса, хотя космос является отличным показателем того, что страны «могут делать вместе», сотрудничество в космосе рождается из политического сотрудничества.

Лучшим доказательством данной аксиомы служит Международная космическая станция. 20 лет назад МКС, созданная совместными усилиями России и США, дала надежду на мир после холодной войны. Однако сейчас представляет собой скорее напоминание о том, что мировые державы могут затмить США, как в космосе, так и на земле. Так, именно Россия доставляет астронавтов на МКС, а Китай и вовсе стремиться создать собственную космическую станцию.

При этом заместитель администратора NASA Уильям Герстенмайер объявил о желании космического агентства вывести МКС из эксплуатации уже к 2025 году, для того чтобы сосредоточиться на изучении глубокого космоса.

В сенате США идею не оценили, сочтя, что NASA лишь повторит ошибку закрытия программы Space Shuttle, которая позволила бы США доставлять астронавтов на орбиту без помощи России. новая ошибка позволит Китаю уже в ближайшие 10 лет занять лидерские позиции на низкой околоземной орбите. Что, в свою очередь, приведёт к тому, что китайцам станут доступны знания, которые они бы не получили «просто оставшись дома», утверждает Пейс.

Таким образом, в настоящий момент перед США стоит задача развития обоих направлений: изучение низкой околоземной орбиты и глубокого космоса.

При этом полёт на Луну или к поясу астероидов станет больше, чем лишь поводом для гордости. По мнению экспертов, это позволит коренным образом повлиять на процесс изучения космоса, предоставив возможность использования низкой околоземной орбиты в качестве пункта заправки.

Так, Китай надеется стать первой в мире страной, которая разместит солнечную электростанцию в открытом космосе. «Тот, кто первым овладеет этой технологией, в будущем займёт рынок энергетики. Так что это имеет огромное стратегическое значение», — полагают в стране.

Так или иначе, на данный момент лидерство в космосе, отмечает The Washington Examiner, принадлежит именно США, которые заметно превосходят остальные страны по количеству выведенных на орбиту спутников. Однако данное обстоятельство не осталось без внимания со стороны России и Китая.

Сейчас обе страны работают над способами устранения спутников, которые не оставили бы космического мусора, будь то «глушитель» спутников или специальный лазер. Ещё одним доступным вариантом является создание спутников, способных «устанавливать прямой контакт» с американскими для сбора разведданных.

Данные технологии позволят Китаю сдержать потенциальную агрессию США, не сделав ни одного выстрела с земли. Схожая угроза также может исходить и от России, пишет The Washington Examiner. В частности, речь идёт о так называемом «спутнике-инспекторе», чьё поведение не так давно показалось американцам «ненормальным».

При этом The Washington Examiner отмечает, что попытки ведения переговоров на данном этапе не приносят плоды. Пейс полагает, что в настоящий момент «Россия и Китай не готовы к серьёзному обсуждению», продолжая настаивать на условиях, которые США считают для себя неприемлемыми. В частности, проект соглашения, предложенного двумя странами, не содержит упоминания наземных противоспутниковых систем.

«Есть одна вещь, которую люди, связанные с изучением космоса, не всегда хотят понимать: мы сотрудничаем в космосе только после того, как решаем, что нашим интересам отвечает сотрудничество на земле», — приводит The Washington Examiner слова Пейса.