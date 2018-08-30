The Times: Трамп не зря готовится к космической войне — Россия и Китай не дремлют

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Министр обороны США: Россия и США ведут тесные консультации, чтобы предотвратить химатаку в Сирии Washington Times
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Le Monde: в Республиканской партии к голосу разума взывал лишь Маккейн Le Monde
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NYT: «агрессивная контрразведка» Москвы мешает спецслужбам США узнавать о планах Кремля New York Times
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Forbes опубликовал рейтинг 100 влиятельных россиян
Журнал Forbes обнародовал рейтинг 100 влиятельных людей в России. Первое место занял российский лидер Владимир Путин.
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СМИ: Полузащитник «Спартака» Промес станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Севильи»
Голландский полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес станет одним из самых высокооплачиваемых игроков испанской «Севильи» в случае трансфера в испанский футбольный клуб.
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В Московском регионе объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
Специалисты Гидрометцентра установили на понедельник, 20 августа, «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области.
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Роджер Уотерс рассказал, почему смотрит RT
Британский музыкант, один из основателей и лидеров рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью Софико Шеварднадзе в программе SophieCo на RT заявил, что американские каналы не заинтересованы в том, чтобы доносить до людей информацию.
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В Киеве задержан взявший в квартире в заложники детей мужчина
В Киеве задержан мужчина, который ранее забаррикадировался с четырьмя детьми в квартире и угрожал оружием.
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В Хабаровске произошло ДТП с участием скорой помощи и автобуса
В Хабаровске произошло столкновение легкового автомобиля, скорой помощи и автобуса.
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Мировые цены на нефть растут
Цены на нефть марок Brent и WTI растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Российский теннисист Хачанов вышел в третий круг US Open
Россиянин Карен Хачанов преодолел барьер второго круга на Открытом чемпионате США по теннису.
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Полиция Китая задержала главную подозреваемую в деле о пожаре в отеле Харбина
Сотрудники правоохранительных органов Китая задержали 53-летнюю Ли Яньбинь, главную подозреваемую в деле о крупном пожаре в отеле Харбина.
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Грузовой корабль «Прогресс МС-08» затоплен в Тихом океане
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-08», 23 августа отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС), затоплен в Тихом океане.
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Правительство разрешило использовать простую электронную подпись при получении госуслуг
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому разрешается использовать простую электронную подпись для оформления заявок на предоставление госуслуг в электронной форме.
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В Москве 30 августа ожидается до +27 °С
В Москве в четверг, 30 августа, ожидается до +27 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
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В Минздраве назвали регионы с самыми здоровыми сельскими жителями
В Минздраве назвали регионы России с наименьшим числом болезней среди сельских жителей. С соответствующими данными ведомства ознакомился RT.
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Суд в Техасе приговорил убившего подростка экс-полицейского к 15 годам тюрьмы
Суд присяжных в штате Техас приговорил к 15 годам тюремного заключения бывшего сотрудника полиции Роя Оливера, застрелившего в мае 2017 года 15-летнего афроамериканца Джордана Эдвардса, сообщает телеканал WFAA.
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СМИ: Отбывшего наказание друга организатора теракта в Бостоне депортируют в Казахстан
Диас Кадырбаев, друг Джохара Царнаева, организовавшего теракт в Бостоне в 2013 году, отбыл наказание в американской тюрьме и в ближайшее время будет депортирован на родину в Казахстан. Об этом сообщает The Boston Globe.
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Москва и Сеул создадут прямую линию связи между ВВС двух стран
Южная Корея и Россия создадут прямую линию связи между военно-воздушными силами двух государств.
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ВКС России успешно испытали новую ракету системы ПРО
В Казахстане на полигоне Сары-Шаган боевой расчёт войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил России успешно испытал новую ракету системы ПРО.
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Президенту Южной Кореи вручат высшую награду МОК 30 августа
Президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину в четверг, 30 августа, вручат высшую награду Международного олимпийского комитета (МОК) — золотой Олимпийский орден, сообщает Yonhap.
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Трамп подписал указы, разрешающие обходить квоты на импорт стали и алюминия из некоторых стран
Американский лидер Дональд Трамп подписал указы, разрешающие обходить квоты на импорт стали и алюминия из Южной Кореи, Бразилии и Аргентины, сообщили в Белом доме.
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Лидера представительства «Ночных волков» в Словакии оштрафовали на €33 тысячи
Главу представительства российского байкерского клуба «Ночные волки» в Словакии оштрафовали на €33 тыс. (около 2,6 млн рублей) за недозволенный сбор на арендуемой территории в селении Долна Крупа списанной военной техники.
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В США не исключили возможности введения санкций против Индии из-за покупки оружия у России
Помощник министра обороны Соединённых Штатов по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер не исключил возможности введения США санкций против Индии из-за покупки оружия у России.
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В МВД заявили о снижении числа пропавших без вести россиян на 9,3% в 2018 году
Число пропавших без вести граждан России за первые шесть месяцев 2018 года снизилось на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составило более 18 тыс.
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СМИ: Дочерей Порошенко нет в списках поступивших в вузы Украины
Дочери украинского лидера Петра Порошенко, 18-летние Евгения и Александра, не поступили ни в один из вузов страны, сообщает Strana.ua со ссылкой на данные Единой государственной базы по вопросам образования.
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Алек Болдуин отказался сыграть роль отца Бэтмена в фильме «Джокер»
Американский актёр, кинорежиссёр обладатель премии «Золотой глобус» Алек Болдуин отказался сыграть роль отца Брюса Уэйна, известного как Бэтмен, в фильме «Джокер» режиссёра Тодда Филлипса, сообщает USA Today.
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СМИ сообщили о возможности ужесточения административного наказания за «лазерное хулиганство»
Ространснадзор разработал поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предполагают ужесточение наказания за действия, угрожающие безопасности полётов.
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Дуэйн Джонсон сыграет в фильме «Король» режиссёра Земекиса
Американский актёр Дуэйн Джонсон, известный под псевдонимом Скала, сыграет первого короля Гавайев Камеамеа I в фильме режиссёра Роберта Земекиса. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
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СМИ: На территории заповедника в США погиб гражданин России
В водохранилище на территории заповедника в американском штате Аризона утонул россиянин, сообщает ТАСС.
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Антонов рассказал, что провокация с химоружием в Сирии готовится при участии британских спецслужб
Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что провокация с применением химического оружия в Сирии готовится при участии представителей спецслужб Великобритании. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.
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Замглавы МИД России: деградация отношений с Москвой соответствует предвыборным планам Порошенко
Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Григорий Карасин в беседе с газетой «Известия» заявил, что деградация отношений с Москвой соответствует предвыборным планам украинского лидера Петра Порошенко.
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Антонов заявил, что предостерёг США от агрессии против Сирии
Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что предостерёг Соединённые Штаты от агрессии против Сирии. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.
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Посольство России: в американской тюрьме в отношении Бутиной действует негуманный режим
В посольстве России в США заявили, что в отношении находящейся в американской тюрьме Марии Бутиной продолжает действовать негуманный режим административной сегрегации. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.
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За первые шесть месяцев 2018 года Россия стала лидером по инвестициям в Украину
В первой половине 2018 года Россия инвестировала в Украину $436 млн — больше, чем другие страны.
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Трамп указал на отсутствие необходимости производить крупные траты на учения с Южной Кореей
Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время не видит необходимости в трате крупных сумм на проведение совместных военных учений с Южной Кореей.
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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5
В Тихом океане вблизи Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный филиал Геофизической службы РАН.
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Трамп уверен, что Китай оказывает давление на КНДР из-за торговых разногласий с США
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп уверен, что Пекин оказывает давление на Пхеньян из-за существующих разногласий с Вашингтоном в сфере торговли.
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Олимпийская чемпионка по гребле на байдарках дисквалифицирована за отказ от допинг-теста
Олимпийская чемпионка по гребле на байдарках Инна Осипенко-Радомская дисквалифицирована на четыре года за отказ от прохождения допинг-контроля.
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Google изменил логотип поисковика в честь русского фотографа Прокудина-Горского
Компания Google в четверг, 30 августа, создала так называемый дудл — стилизованный логотип в честь знаменательного события. В этот раз он посвящён 155-летию со дня рождения русского фотографа, химика и изобретателя Сергея Прокудина-Горского.
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Центр управления расследованиями завершил свою деятельность
Глава Центра управления расследованиями Андрей Коняхин на своей странице в социальной сети Facebook заявил о завершении работы организации.
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Руководство испанской Примеры рассматривает возможность проведения матчей турнира в Мексике
Руководство чемпионата Испании по футболу рассматривает возможность проведения матчей турнира на территории Мексики.
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В результате перестрелки в Дагестане пострадали двое полицейских
В Министерстве внутренних дел сообщили, что в Хасавюртовском районе Дагестана произошла перестрелка, в результате которой пострадали два сотрудника полиции.
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Макарова победила Гёргес и вышла в третий круг US Open
Россиянка Екатерина Макарова одержала победу над немкой Юлией Гёргес в матче второго круга четвёртого в сезоне турнира серии Большого шлема — Открытого чемпионата США по теннису.
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В ЦУП сообщили, что грузовой корабль «Прогресс МС-08» будет затоплен в Тихом океане
В Центре управления полётами (ЦУП) заявили, что транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-08», который сведут с орбиты в четверг, 30 августа, будет затоплен в Тихом океане.
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Определились все команды — участники группового этапа Лиги чемпионов сезона-2018/19
По итогам раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов определились все 32 участника групповой стадии турнира в сезоне-2018/19.
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ПСВ разгромил БАТЭ и пробился в групповой этап Лиги чемпионов
Голландский ПСВ одержал разгромную победу над белорусским БАТЭ в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
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В ЛНР обвинили Киев в подготовке теракта на мосту в республике
В самопровозглашённой Луганской народной республике обвинили Киев в подготовке теракта в пункте пропуска «Станица Луганская» в «серой» зоне.
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К благоустройству Петербурга могут привлечь архитекторов, скульпторов и дизайнеров
К благоустройству Санкт-Петербурга могут привлечь архитекторов, скульпторов, дизайнеров и художников, сообщает агентство «Невские новости».
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Эксперт оценил перспективы восстановления отношений России и Украины
Профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы восстановления отношений России и Украины.
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Томаров назвал ответный матч с «Рейнджерс» самым важным в истории «Уфы»
Главный тренер ФК «Уфа» Сергей Томаров поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с шотландским «Рейнджерс».
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Могерини заявила о неполноценности ЕС без стран Западных Балкан
Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что ЕС не будет считаться полноценным, пока страны Западных Балкан не вступят в сообщество.
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Бывший глава УЕФА считает, что система видеопомощи арбитрам убьёт футбол
Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини высказал мнение о системе видеопомощи арбитрам (VAR).