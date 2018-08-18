Le Figaro: Франция поборется за военное присутствие в космосе

Франция, хоть и в меньших масштабах, тоже начинает использовать космос в военных целях, сообщает Le Figaro. И хотя Франции «ещё далеко» до создания космических войск, в следующие пять лет страна намерена обновить восемь спутников, которые будут обладать всеми необходимыми функциями. Милитаризация космоса, как отмечает французское издание, «теперь стала реальностью».

Франция, хоть и в меньших масштабах, тоже начинает использовать космос в военных целях, сообщает Le Figaro. В октябре прошло года был обнародован Стратегический обзор национальной обороны и безопасности Франции, в котором было обозначено, что «экзосфера Земли постепенно становится таким же местом противостояния государств, как суша, воздух, море, а также киберпространство». Милитаризация космоса «теперь стала реальностью», отмечает французское издание.

«Франция имеет полное право осваивать космос. Ей необходимо иметь свободный и беспрепятственный доступ», — заявляла ранее министр обороны Франции Флоранс Парли. Свои спутники в космосе есть у 60 стран, но только некоторые из них — США, Россия, Китай и Франция — способны вести в нём наблюдение, то есть устанавливать траекторию полёта объектов вокруг Земли, а также получать разведданные.

Ставшие привычными в обычной жизни, а также в военных операциях, спутники порождают новые уязвимости. Российские шпионские спутники всё чаще собирают информацию о западных, а китайцы доказали, что они даже способны их уничтожать, пишет Le Figaro.

«Мы являемся свидетелями смены парадигмы. До сих пор мы говорили только о помощи из космоса при проведении операций. Теперь же мы говорим о космосе как о поле битв и преднамеренных угроз», — утверждал ранее генерал ВВС Франции Жан-Паскаль Бретон, который уже год находится во главе Совместного космического командования Вооружённых сил Франции. Это формирование занимается разработкой и осуществлением военно-космической политики.

Согласно закону о военном планировании Франции на период 2014-2019 годов, на освоение космоса в военных целях ежегодно выделяется чуть более €300 млн. В следующем пятилетнем периоде предусмотрено выделение €5,5 млрд. на обновление восьми независимых французских спутников, которые будут обладать всеми необходимыми функциями.

«Наша задача заключается в том, чтобы наиболее чётко согласовать возможности нашей страны с возможностями наших партнеров, сохраняя при этом наш суверенитет», — отметил генерал Жан-Паскаль Бретон на слушаниях в Национальной ассамблее в декабре прошлого года.

Тем не менее, как пишет Le Figaro, Франции «ещё далеко» до создания космических войск. «Внутри вооружённых сил Франции не существует структурированных космических войск, мы сейчас ещё занимаемся их созданием», — заявлял генерал в конце прошлого года. Идеи, предложенные Флоранс Парли, должны конкретизироваться в ближайшие месяцы.